El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, consideró “impertinente” tomar una decisión sobre la continuidad del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, tras iniciarse el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
En entrevista con Exitosa Noticias, indicó que sería “irrazonable” que se impida que Pérez Gómez “continúe con sus funciones” al inicio del proceso contra Villarán de la Puente por los aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para las campaña del no a la revocatoria del 2013 y su fallida reelección en el 2014.
“Acá cualquiera pueda opinar y eso no significa nada. Si es que algún momento se tiene que tomar alguna decisión respecto a José Domingo, a Rafael Vela, que saben la opinión que yo tengo de su actuación en Lava Jato, se tomará. Siempre se tiene en evaluación las cosas”, expresó.
“En este momento José Domingo está llevando un juicio oral que acaba de comenzar y sería impertinente y sobre todo irrazonable tomar una decisión que pueda impedir que continúe con sus funciones”, agregó.
Gálvez Villegas recordó que si bien semanas atrás mencionó que a su juicio, José Domingo Pérez debería ser sacado del cargo, sus palabras deben interpretarse y entenderse en su contexto y circunstancias.
“Si no estuviera en este juicio oral, la evaluación sería distinta, pero en este momento que él tenga la plena seguridad que su actuación como fiscal en representación del Ministerio Público naturalmente que queda garantizada”, aseveró.
Casos Rafael Vela y Víctor Cubas
Sobre el caso del fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, señaló que si bien su posición es conocida, cualquier decisión que se adopte sobre él será “fundamentada”.
“Prácticamente tengo un día en el despacho. Es una institución grande, los problemas también son grandes y muchos. Entonces, estoy recién empapándome, más adelante se verá qué se puede hacer”, subrayó.
“Mi posición ya la conocen respecto a su actuación, que ha sido demostrada con datos objetivos. Pero todo ello, cualquier actuación, cualquier decisión que se tenga que tomar es circunstanciada y fundamentada. Es decir, contextualizada de tal forma que si yo digo algo en este contexto, tal vez en otro no tenga el mismo sentido”, añadió.
Respecto a Víctor Cubas Villanueva, vocero del Ministerio Público durante la gestión de Delia Espinoza en la Fiscalía de la Nación, Tomás Gálvez adelantó que no continuará en el cargo porque está “generando conflicto”.
“Obviamente yo no sé por qué está allí. Creo que él tiene que renunciar, me dijeron que ya ha renunciado, no sé, pero si no tendremos que dejar sin efecto su designación. Él está allí generando conflicto, en eso no hay vuelta que darle”, sentenció.
