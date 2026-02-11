Tomás Gálvez da por concluida designación de Pablo Sánchez en la Primera Fiscalía Suprema Penal

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dio por concluida la designación de Pablo Sánchez en la Primera Fiscalía Suprema Penal, luego de no ser ratificado como fiscal supremo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 381-2026-MP-FN, publicada este miércoles 11 de febrero en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se precisa que la medida rige, con eficacia anticipada, a partir del 31 de enero.

Asimismo, se notificó a Sánchez Velarde para que efectúe la correspondiente entrega de cargo, conforme a las disposiciones señaladas en la Directiva General Nº 007-2002-MP-FN, aprobada el 13 de junio de 2002.

Resolución de la Fiscalía de la Nación sobre Pablo Sánchez.

Según el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, el juez o fiscal no ratificado cesa en el cargo a partir del día siguiente de notificada la resolución.

Como se recuerda, la JNJ, presidida por María Teresa Cabrera, decidió no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Sánchez, tras la ponencia presentada por el miembro del pleno, Cayo César Galindo Sandoval.

De acuerdo con lo señalado en el informe de evaluación, Sánchez Velarde no logró satisfacer de manera integral los rubros exigidos para su ratificación, entre ellos los criterios de idoneidad e integridad, que comprenden la conducta funcional, la asistencia y puntualidad, los antecedentes disciplinarios, la calidad de sus decisiones y su desarrollo profesional.

También registra una suspensión de 120 días, tras acreditarse que incurrió en la comisión de faltas disciplinarias calificadas como muy graves. No obstante, el exfiscal de la Nación anunció que presentará un recurso de reconsideración.

Ante ello, Sánchez Velarde señaló que se presentó al procedimiento de evaluación “porque así lo establece la ley” y porque consideró que la JNJ sería “objetiva y justa”. No obstante, afirmó que ello no ocurrió y sostuvo que “la entrevista se convirtió en un interrogatorio”.

Indicó que la decisión de no ratificarlo se sustentó en una “evaluación integral” que incluyó hechos que, según precisó, ya habían sido archivados por la Fiscalía de la Nación en dos oportunidades.