El fiscal supremo Pablo Sánchez fue destinado a la Primera Fiscalía Suprema Penal, luego de la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza, suspendida por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2958-2025-MP-FN, se dio por concluida la designación de Sánchez Velarde como titular del Ministerio Público interino.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En dicho documento también se dio por concluida la encargatura de la Primera Fiscalía Suprema Penal a la fiscal adjunta suprema titular Karla Mercedes Zecenarro Monge.

Asimismo, se dio por concluida la designación de Gálvez Villegas como titular de la Fiscalía Suprema de Familia, tras su designación como fiscal de la Nación interino por parte de la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

LEE MÁS: Congresistas de diversas bancadas se pronuncian tras designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino

Finalmente, se dispuso notificar de la resolución a la Presidencia de la República, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Junta Nacional de Justicia, Gerencia General, Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano y Oficina de Imagen Institucional.

Resolución de la Fiscalía de la Nación sobre Pablo Sánchez Velarde. (Foto: El Peruano)

Como se recuerda, Tomás Gálvez -quien fue reincorporado al Ministerio Público por el Tribunal Constitucional- es el nuevo fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza por seis meses.

En un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) señaló que Gálvez asume la función tras la decisión de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos -con mayor antigüedad en el colegiado- de declinar al cargo.

Gálvez Villegas había sido destituido por unanimidad por la JNJ en abril del 2021, al considerar que incurrió en una falta muy grave vinculada a la trama de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y a llamadas con el prófugo ex juez supremo César Hinostroza.

LEE MÁS: La JNJ suspende a Delia Espinoza como fiscal de la Nación por seis meses

Sin embargo, en abril de este año, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la resolución sobre su caso y ordenó su reposición como fiscal supremo.