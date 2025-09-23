El fiscal supremo Pablo Sánchez fue destinado a la Primera Fiscalía Suprema Penal, luego de la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza, suspendida por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2958-2025-MP-FN, se dio por concluida la designación de Sánchez Velarde como titular del Ministerio Público interino.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Tomás Gálvez: “Vamos a buscar siempre consensos en aras de la unidad de la institución”
En dicho documento también se dio por concluida la encargatura de la Primera Fiscalía Suprema Penal a la fiscal adjunta suprema titular Karla Mercedes Zecenarro Monge.
Asimismo, se dio por concluida la designación de Gálvez Villegas como titular de la Fiscalía Suprema de Familia, tras su designación como fiscal de la Nación interino por parte de la Junta de Fiscales Supremos (JFS).
LEE MÁS: Congresistas de diversas bancadas se pronuncian tras designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino
Finalmente, se dispuso notificar de la resolución a la Presidencia de la República, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Junta Nacional de Justicia, Gerencia General, Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano y Oficina de Imagen Institucional.
Como se recuerda, Tomás Gálvez -quien fue reincorporado al Ministerio Público por el Tribunal Constitucional- es el nuevo fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza por seis meses.
LEE MÁS: José Jerí sobre designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino: “Somos respetuosos de esas decisiones”
En un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) señaló que Gálvez asume la función tras la decisión de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos -con mayor antigüedad en el colegiado- de declinar al cargo.
Gálvez Villegas había sido destituido por unanimidad por la JNJ en abril del 2021, al considerar que incurrió en una falta muy grave vinculada a la trama de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y a llamadas con el prófugo ex juez supremo César Hinostroza.
LEE MÁS: La JNJ suspende a Delia Espinoza como fiscal de la Nación por seis meses
Sin embargo, en abril de este año, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la resolución sobre su caso y ordenó su reposición como fiscal supremo.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Dina Boluarte usa foro en Nueva York para victimizarse: Los entretelones de su primer día de actividades y lo que sigue en su participación en Asamblea de la ONU
- Elecciones 2026 en riesgo: aumento de presupuesto no cubre los gastos para los comicios
- Eliane Karp descarta retornar al Perú desde Israel: “No voy porque no hay justicia”
- Natale Amprimo: “Estamos frente a una suerte de anarquía del sistema judicial”
- Cancillería reincorpora al embajador Fortunato Quesada por orden judicial
Contenido sugerido
Contenido GEC