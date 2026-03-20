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Este lunes 23 de marzo se realiza la elección del nuevo fiscal de la Nación, informó el titular interino del Ministerio Público, Tomas Gálvez. (Foto: GEC)
Este lunes 23 de marzo se realiza la elección del nuevo fiscal de la Nación, informó el titular interino del Ministerio Público, Tomas Gálvez. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Este lunes 23 de marzo se realizará la elección del nuevo fiscal de la Nación, en reemplazo de Delia Espinoza, luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmara, el pasado 16 de este mes, su destitución como fiscal suprema. Así lo confirmó a El Comercio el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez

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