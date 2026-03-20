Este lunes 23 de marzo se realizará la elección del nuevo fiscal de la Nación, en reemplazo de Delia Espinoza, luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmara, el pasado 16 de este mes, su destitución como fiscal suprema. Así lo confirmó a El Comercio el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez

La elección estará a cargo de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) y la sesión ha sido convocada para ese día a partir de las 11 de la mañana.

El titular interino del Ministerio Público señaló a El Comercio que aún no han solicitado a la JNJ que se convoque a un nuevo fiscal supremo titular para cubrir la plaza dejada por Delia Espinoza.

Esto porque si bien ya fueron notificados con el acuerdo de Pleno, aún no se les alcanza la resolución que ratifica la destitución de Espinoza Valenzuela. Además, no se sabe si Gálvez Villegas presentará su candidatura para el cargo.

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La JNJ sancionó a Delia Espinoza por no haber ejecutado de manera inmediata la Resolución Nro. 231-2025-JNJ, que ordenaba la reposición de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en junio del año pasado, entre otros.

Razones de su destitución

Delia Espinoza, según el informe de la consejera María Teresa Cabrera, habría incurrido en faltas “muy graves” en tres hechos que afectan el desempeño fiscal, la Ley de Carrera Fiscal y el incumplimiento de su deber funcional.

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Para llegar a dicha conclusión se tomó como referencia entre otras, la declaración de Benavides, quien señaló que el 16 de junio del 2025, tras disponerse su reposición, acudió a la fiscalía, pero no fue atendida por Espinoza Valenzuela.

De allí que Espinoza habría intervenido en el ejercicio de las funciones de la JNJ y comprometió gravemente los deberes inherentes a su cargo.

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También se le sancionó por no haber recibido a Benavides el 16 de junio del 2025 o haber canalizado su requerimiento, cuando esta última acudió a la Fiscalía de la Nación para su reposición en el cargo.

A Delia Espinoza también se le atribuye haber “instado, permitido o tolerado” que personal fiscal y administrativo se constituyera y permaneciera por tiempo prolongado en los pasadizos del piso nueve del Ministerio Público, donde se encuentra el despacho de la Fiscalía de la Nación, el 16 de junio de 2025.

Cabe indicar que el último miércoles 18 el pleno de la JNJ también resolvió mantener la decisión de no ratificar a Pablo Sánchez Velarde como fiscal supremo, tras desestimar el recurso de reconsideración que había presentado contra la medida adoptada previamente.