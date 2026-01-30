El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que el presidente José Jerí ha autorizado que se le levante el secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación preliminar que afronta por sus reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

En declaraciones a la prensa luego de interrogar al jefe de Estado en Palacio de Gobierno, el titular encargado del Ministerio Público indicó que Jerí Oré presentará un escrito autorizando a la fiscalía a llevar a cabo dicha diligencia respecto a sus llamadas telefónicas.

“Ha respondido todas preguntas que se le han hecho, tanto de la fiscalía como de la Procuraduría. Además, ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos, además, ya consta en su declaración”, expresó.

Gálvez Villegas precisó que el mandatario respondió aproximadamente 30 preguntas y no se le solicitó material audiovisual porque esa labor es competencia exclusiva del Ministerio Público.

Asimismo, recordó que la Fiscalía de la Nación solo investiga a aforados, como es el caso de José Jerí, y que la fiscalía provincial ya investiga a los demás involucrados en las reuniones, como los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

“En la Fiscalía de la Nación solo investigamos a los aforados, en este caso solo al señor presidente de la república; sin embargo, en la fiscalía provincial están investigando a los demás ciudadanos que han participado en los hechos materia de investigación”, acotó.

Tomás Gálvez también enfatizó que realizarán todas las diligencias que sean necesarias, siguiendo las reglas establecidas por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y que si que hay que volver a tomar una ampliación de su declaración, se hará “en su momento”.

“Con la autorización del señor presidente, que nos ha autorizado a levantar el secreto de sus comunicaciones, además él mismo va a solicitar el reporte de sus llamadas de los números telefónicos que ha venido utilizando y nos lo va hacer llegar. Eso no está prohibido”, sentenció.

Como se recuerda, el presidente de la República, José Jerí, rindió este viernes su declaración ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por las reuniones que sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Gálvez Villegas llegó a Palacio de Gobierno a las 8:37 horas para interrogar al presidente y se retiró a las 12:5 horas. Ingresó a bordo de un vehículo oficial por la puerta principal de la sede del Ejecutivo.