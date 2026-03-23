La Junta de Fiscales Supremos elegirá este lunes al nuevo fiscal de la Nación, confirmó a El Comercio el titular interino de la institución, Tomás Gálvez. La sesión ha sido convocada para las 11 de la mañana.

Gálvez asumió como fiscal de la Nación interino el 22 de setiembre del 2025, luego de que, en aquel momento, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera a Delia Espinoza.

La Junta de Fiscales Supremos “es el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público. Se reúne bajo la presidencia del fiscal de la Nación, quien la convoca. La Junta está integrada por los fiscales supremos titulares”, según consigna la web de la institución.

Actualmente figuran como fiscales supremos titulares: Tomás Gálvez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Juan Carlos Arce Córdova.

El 22 de setiembre, en un comunicado, la JFS detalló que Gálvez asumía la función tras la decisión de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos -con mayor antiguedad en el colegiado- de declinar al cargo.

“Ante lo cual a partir de la fecha Tomás Aladino Gálvez Villegas asume el cargo de fiscal de la Nación interino, contando con el apoyo unánime de los miembros de la Junta en pleno”, señaló la JFS.

Lee aquí dicho comunicado del 22 de setiembre:

Gálvez señaló el viernes 20 de marzo a El Comercio que aún no había solicitado a la JNJ que se convoque a un nuevo fiscal supremo titular para cubrir la plaza dejada por Delia Espinoza.

Esto porque si bien ya fueron notificados con el acuerdo de Pleno, aún no se les alcanza la resolución que ratifica la destitución de Espinoza.

La JNJ sancionó a Delia Espinoza por no haber ejecutado de manera inmediata la Resolución Nro. 231-2025-JNJ, que ordenaba la reposición de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en junio del año pasado, entre otros.

El miércoles 18, la JNJ también confirmó su decisión de no ratificar a Pablo Sánchez Velarde como fiscal supremo, tras desestimar el recurso de reconsideración que había presentado contra la medida adoptada previamente.