Por Redacción EC

La Junta de Fiscales Supremos elegirá este lunes al nuevo fiscal de la Nación, confirmó a El Comercio el titular interino de la institución, Tomás Gálvez. La sesión ha sido convocada para las 11 de la mañana.

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