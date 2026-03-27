El fiscal de la Nación, Tomas Gálvez, solicitó al presidente José María Balcázar atender las demandas presupuestarias del Ministerio Público, pues -según dijo- la brecha ha ido creciendo en los últimos tiempos.

Durante su discurso tras jurar este viernes 27 de marzo como nuevo fiscal de la Nación para un periodo de tres años, del 2026 al 2029, en una ceremonia que se llevó a cabo en la sede principal del Ministerio Público, señaló que de esa manera se evitará la desactivación de algunas funciones de los fiscales.

“Solicitamos respetuosamente y a riesgo de ser impertinentes a nuestro señor presidente de la república acá presente disponer que se atiendan las demandas suplementarias que estamos presentando en estos días para no desactivar muchas de las funciones que tenemos que cumplir obligatoriamente”, manifestó.

“En los últimos tiempos la brecha presupuestaria del Ministerio Público cada vez ha ido creciendo. Eso tenemos que poner fin. En este periodo de tres años para el que me han elegido, obviamente buscaremos cerrar esa brecha”, agregó.

El nuevo fiscal de la Nación también advirtió sobre las consecuencias de no otorgarse más fondos a su institución: “Si no tenemos el presupuesto necesario como reitero, iremos cerrando una por una las oficinas del Ministerio Público”.

De otro lado, Gálvez Villegas afirmó que su gestión busca “terminar con las confrontaciones” entre el Ministerio Público y otras instituciones del Estado, y se comprometió a desarrollar un trabajo “óptimo”.

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“Nos estamos comprometiendo a que vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a terminar con las confrontaciones y vamos a desarrollar un trabajo óptimo”, subrayó.

Gálvez Villegas refirió que si bien algunos despachos fiscales demoran entre siete y diez años en investigar un caso y han perseguido a “personas vinculadas a ciertos grupos políticos”, eso “tiene que terminar”.

“Habrán visto que algunos despachos, y muchos a nivel nacional, conforme a su propio criterio, se demoran siete, ocho, diez años la investigación y le dan el sentido que consideren conveniente, y en muchos casos nos ha llevado a problemas con las demás instituciones, han perseguido a personas vinculadas a ciertos grupos políticos, tampoco les tengo que decir qué despachos. Eso es lo que nos confronta, eso tiene que terminar”, expresó.

Nuevo fiscal de la Nación

La ceremonia de juramentación contó con la presencia del mandatario José María Balcázar; la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello; y los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

Tomás Gálvez se desempeñaba como fiscal de la Nación interino desde el 22 de setiembre del 2025, luego de que, en aquel momento, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera a Delia Espinoza.

La JNJ sancionó a Espinoza por no haber ejecutado de manera inmediata la Resolución Nro. 231-2025-JNJ, que ordenaba la reposición de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en junio del año pasado, entre otros.

Como se recuerda, la Junta de Fiscales Supremos eligió a Tomás Gálvez como nuevo titular del Ministerio Público el pasado 23 de marzo por 3 votos a favor y 2 en contra.

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