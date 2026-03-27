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Tomás Gálvez juró como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029. (Foto: Ministerio Público)
Tomás Gálvez juró como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomas Gálvez, solicitó al presidente José María Balcázar atender las demandas presupuestarias del Ministerio Público, pues -según dijo- la brecha ha ido creciendo en los últimos tiempos.

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