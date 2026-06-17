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Germán Juárez fue removido como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. (Foto: Joel Alonzo / GEC)
Germán Juárez fue removido como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. (Foto: Joel Alonzo / GEC)
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Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, removió a Germán Juárez como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, cargo que ejercía desde el 5 de diciembre del 2025.

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