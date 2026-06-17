El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, removió a Germán Juárez como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, cargo que ejercía desde el 5 de diciembre del 2025.

A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1744-2026-MP-FN, también se dio por concluido el nombramiento de Juárez Atoche como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro y en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

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En su lugar fue designado Juan Bautista Mendoza Abarca, quien era fiscal antidrogas en el Primer Despacho Provincial Penal de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

En el documento se detalla que luego de solicitado el reporte de quejas y denuncias de fecha 16 de junio del 2026, emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, se advierte que Juárez Atoche registra 2 quejas en trámite.

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Por ello se dispuso que Germán Juárez sea designado en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, junto a la abogada Nilda Yanina Fernández Ccahuana.

Resolución sobre Germán Juárez.

Resolución sobre Germán Juárez.

Cabe indicar que la resolución lleva la firma de Tomás Gálvez y fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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Juárez Atoche integró el desactivado Equipo Especial Lava Jato, que llevó adelante investigaciones vinculadas a corrupción y lavado de activos, y en cuyos procesos se registraron sentencias en primera instancia contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra.