El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, volvió a pronunciarse sobre la decisión de disolver los equipos especiales del Ministerio Público (MP) y respondió a los cuestionamientos de los que fue objeto por parte de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.

En conferencia de prensa, acusó a los fiscales que integran ese grupo de trabajo de haberse “apoderado de los casos” y que “nadie puede sacarlos” de ellos.

“En realidad, es un cargo de confianza, así como ya se hicieron los cambios en las coordinaciones de las especialidades, no habría ningún inconveniente para hacer los cambios. Lo que pasa es que, en el caso del Equipo Especial Lava Jato, el señor (Rafael) Vela, el señor José Domingo (Pérez) se han apoderado de los casos. Han asumido que son sus casos, que no es una investigación del Ministerio Público, sino que son sus casos y que nadie puede sacarlos. Esa ha sido una degeneración en la percepción de la función fiscal”, manifestó Gálvez.

Agregó que los fiscales pueden ser enviados o destacados en cualquier despacho y esa acción no tendría por qué llamar la atención, “pero estos señores se han apoderado de los casos, ese es el gran problema, esa es la tergiversación, la degeneración de la función fiscal”.

“Estos señores están 10 años investigando y su fracaso ha sido evidente. El encubrimiento a los investigados ha sido evidente y obviamente no quieren salir de los casos porque no quieren que se descubra la inmundicia que debe existir al interior de los casos como sucedió al conocerse el acuerdo de colaboración eficaz, donde se descubrió que estos señores trabajaron para los investigados y no para el Ministerio Público”, aseguró.

Tomás Gálvez comentó que la decisión de dar por finalizado el trabajo de los equipos especiales del MP cuenta con la anuencia de la Junta de Fiscales Supremos. “Ya se va a tomar la decisión en estos días. Vamos a reunirnos con los coordinadores de las fiscalías especializadas para determinar cómo se va a asimilar el trabajo de los equipos especiales dentro de las especialidades”, explicó.

Finalmente, el titular del MP dijo que no le tiene miedo a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. “¿Qué miedo les voy a tener? Yo los he denunciado en todo momento, ¿dónde está el miedo? Los fiscales se aproximan al fiscal de la Nación, no es al revés, hay que ordenarnos en eso", sostuvo.

