El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que no se puede disponer ninguna medida restrictiva contra el presidente José Jerí, quien reemplaza en el cargo a Dina Boluarte luego de ser vacada por el Congreso de la República, en el marco de las denuncias que afronta.

En entrevista con “Punto Final”, señaló que a Jerí Oré le alcanza la prerrogativa del antejuicio político y una vez que termine su mandato, el 28 de julio del 2026, recién se podrán solicitar medidas cautelares.

“Que vamos a investigar, vamos a investigar, pero no podemos disponer o requerir ninguna medida restrictiva de derecho, menos formular acusación, etc. Pero, una vez que concluya sus funciones, se tendrá que requerir todas las medidas cautelares, coercitivas que sean necesarias, como el que se ha pedido contra Dina Boluarte, impedimento de salida del país”, expresó.

Gálvez Villegas recordó que no se puede disponer o requerir alguna medida coercitiva contra José Jerí porque está de presidente en ejercicio, aunque adelantó que en su momento se tendrá que tomar la decisión que corresponda.

“Para todos los presidentes en ejercicio les alcanza, obviamente (así sea congresista encargado). La prerrogativa no le alcanza por la forma como se elige, sino por el ejercicio de la función presidencial, por el cargo”, acotó.

Tomás Gálvez también aclaró que la única entidad competente para investigar a Jerí Oré es la Fiscalía de la Nación, que establecerá un plazo conforme al Código Procesal Penal, pero con las reglas especiales de un funcionario con prerrogativa de antejuicio.

En ese sentido, el titular del Ministerio Público explicó que al mandatario se le puede requerir información o declaración sobre las denuncias en su contra, pero no se podrá formular denuncia constitucional o cualquier otra acción que menoscabe su labor, tal como lo determinó el Tribunal Constitucional (TC).

“Se le puede notificar y él puede tener no tener inconveniente para mandar la información o comparecer, no hay problema. Como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, tiene que ser totalmente razonable y lo menos restrictiva de derechos o de la posibilidad del ejercicio de las funciones. Eso no cabe duda. Podríamos claro (requerir información o su declaración)”, subrayó.

Investigación archivada

Como se recuerda, el pasado 3 de octubre, una semana antes de que llegase a la presidencia, la Fiscalía Suprema de Familia confirmó el archivamiento de la investigación contra José Jerí por presunta violación sexual.

Un documento remitido a inicios de este mes dispone no formalizar ni continuar con la investigación contra Jerí por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. Ante ello, se ordenó “el archivo de los actuados”.

Como se recuerda, el 8 agosto de este año, el fiscal supremo Tomás Gálvez emitió la disposición que dispuso archivar la investigación preliminar contra el presidente, pues según su apreciación “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”.

En tanto, una investigación de este Diario reveló que Jerí multiplicó su patrimonio de menos de S/100.000 a más de S/1 millón entre el 2021 y 2024.

Además, en julio pasado la empresaria Blanca Ríos aseguró a “Cuarto Poder” que desembolsó S/ 150.000 para que se agenden e impulsen proyectos en la Comisión de Presupuesto. Somos Perú respaldó a Jerí Oré y rechazó en un comunicado la denuncia.