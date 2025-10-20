El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que el Ministerio Público todavía no ha sido notificado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre la reposición de Delia Espinoza en el cargo y espera que dicha decisión se haga oficial en los próximos días.

En declaraciones a los periodistas, luego de una conferencia de prensa donde respaldó a la fiscal Margarita Haro, quien denunció ser víctima de amenazas de extorsionadores, Gálvez Villegas señaló que la Fiscalía de la Nación “no se centra ni se concentra en personas”.

“La Fiscalía de la Nación es una entidad, una institución, no se centra ni se concentra en personas, de tal forma que cualquier persona, cualquier fiscal puede ejercer la Fiscalía de la Nación”, expresó.

“Como entidad continúa, en este caso todavía estoy yo, seguramente que la Junta Nacional de Justicia ahora o mañana, o pasado, seguramente va a tomar la decisión que corresponda”, agregó.

En ese sentido, Tomás Gálvez remarcó que el trabajo en la Fiscalía de la Nación continuará ya sea con él al frente o con Espinoza Valenzuela, a quien se le dará la bienvenida cuando sea repuesta.

“Como ya lo he dicho, no hay problema, el trabajo continúa, siempre he dicho, como fiscal de la Nación o como fiscal supremo yo estoy trabajando igual y seguiremos haciéndolo”, subrayó.

“A la Fiscalía de la Nación todavía no se notifica nada. En cuanto me notifiquen, le daremos la bienvenida a la doctora Delia Espinoza. Seguimos trabajando, la Fiscalía de la Nación sigue funcionado, sigue trabajando conmigo, con Delia y continuamos”, sentenció.

Como se recuerda, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar presentada por Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia y dispuso que Espinoza continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación.

Dicho juzgado suspendió los efectos de la medida de “suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación” que aplicó la JNJ contra Espinoza en el marco del proceso disciplinario en su contra por el caso Patricia Benavides.