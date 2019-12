El próximo año, los magistrados del Tribunal Constitucional deberán analizar y resolver casos pendientes, vinculados a demandas y recursos que podrían determinar el futuro político del país, así como de algunos procesados por investigaciones relacionadas a procesos por presunto lavado de activos.

El próximo 3 de enero jurará como presidenta del TC la magistrada Marianella Ledesma. Con ello, no solo se retomarán las actividades en dicho órgano, sino que se dará paso a la resolución de importantes casos.

La demanda competencial de Olaechea

Pedro Olaechea, quien preside la Comisión Permanente , presentó formalmente una demanda competencial contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por la disolución del Congreso. Tras admitir a trámite el recurso, los magistrados evaluaron la demanda en audiencia pública.

De acuerdo al documento, existiría un conflicto de competencias sobre el planteamiento de las cuestiones de confianza que formuló el presidente del Consejo de Ministros.

Sostienen que el Ejecutivo no tiene facultades para realizar pedidos de cuestión de confianza por atribuciones que son de competencia constitucional del Congreso.

El magistrado Carlos Ramos, ponente de la causa, indicó que buscarán resolver la demanda antes de las elecciones congresales de enero de 2020.

Elección de miembros del TC

Seis de un total de siete magistrados deben ser reemplazados pues sus mandatos ya vencieron en junio de este año. El Congreso disuelto tenía programada la elección de miembros del Tribunal Constitucional para el pasado 30 de setiembre, pero solo pudo elegir el reemplazo de uno de los magistrados, en una accidentada sesión, hasta que el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Parlamento.

Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea fue elegido con 87 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones. Tras ello, el abogado acudió a la sede del TC para solicitar su incorporación; sin embargo, esta fue rechazada por el pleno del TC. La mayoría de los magistrados opinó que no podría ser incorporado por los cuestionamientos al proceso en el que resultó elegido. Primero debían ser resueltos en el Parlamento.

La elección de los nuevos miembros del organismo será un tema que quedará en manos del Congreso que será elegido en enero próximo. La ley orgánica del TC establece dos fórmulas para designar a los candidatos a magistrados: una por concurso y otra por invitación. En el primer caso, se forma una comisión para organizar el concurso y convocar a los postulantes.

La segunda alternativa es que las bancadas del Congreso elijan a los candidatos. La comisión especial selecciona a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos, efectuando la convocatoria por invitación.

El recurso de Yoshiyama

Así como Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama espera que el TC le dé la razón y declare fundado el hábeas corpus con el que busca salir del penal Miguel Castro Castro donde cumple con una orden de prisión preventiva por el Caso Odebrecht. El recurso que presentó su abogado Humberto Abanto fue admitido a trámite.

Aún no ha sido designado el magistrado que elaborará la ponencia sobre el caso de Yoshiyama. En la Sala 1 están los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos. La Sala 2 está integrada por Manuel Miranda, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Se determinará al magistrado encargado de la ponencia luego del 3 de enero, día en que el TC retomará sus funciones.

Denuncia contra Eloy Espinosa-Saldaña

La secretaria general del TC, Susana Távara, denunció al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña por violencia psicológica, tras señalar que fue maltratada verbalmente. Consideró que el magistrado debería reconocer que “sistemáticamente ha ido vulnerando” sus derechos como empleada pública.

Espinosa-Saldaña negó haberla insultado o descalificado. “Yo no creo haber insultado a alguien, yo he tenido una conversación áspera con una funcionaria, no he insultado, no he vejado, pero si alguien se siente ofendido, pido las disculpas del caso”, dijo.

Su caso será analizado por el pleno del TC los primeros días de enero, cuando dicho órgano retome sus actividades y el magistrado se reincorpore a sus funciones.

(Foto: Andina)

En tanto, en los últimos meses del año, el TC resolvió un caso emblemático: el de Keiko Fujimori. Días después, por mayoría, se escogió a Marianella Ledesma como presidenta del TC.

Caso Keiko Fujimori

Por mayoría de votos, el Tribunal Constitucional decidió excarcelar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y anular la orden de prisión preventiva que se dictó en su contra por el Caso Odebrecht.

La decisión fue tomada con cuatro votos a favor. Tres fueron emitidos de forma conjunta –Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero– y uno de forma singular, el de Carlos Ramos. Los miembros del TC Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y Manuel Miranda votaron en contra.

Los magistrados declararon fundado el hábeas corpus que interpuso Sachie Fujimori, hermana de Keiko Fujimori. El principal argumento fue que los elementos que sustentaban la orden de prisión preventiva no alcanzaban el grado de graves y fundados.

El Poder Judicial, a través del procurador público Marco Palomino, solicitó una aclaración a la sentencia del TC. El recurso buscaba que dicha institución vuelva a votar la liberación de la lideresa del fujimorismo; sin embargo, fue declarado improcedente.

Ledesma, próxima presidenta del TC

El pleno del Tribunal Constitucional eligió a Marianella Ledesma como nueva presidenta para el próximo periodo. La magistrada consiguió la mayoría de votos necesaria para ser designada en el cargo, tras alcanzar cuatro votos a su favor.

Ledesma será la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del TC. Antes, Delia Revoredo integró la institución, pero no la dirigió.

Además de Ledesma, fueron elegidos Augusto Ferrero Costa, en el cargo de vicepresidente y a Ernesto Blume como director del Centro de Estudios Constitucionales. Todos ellos jurarán a sus cargos el 3 de enero.