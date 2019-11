El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Ramos, anunció que el próximo lunes 2 de diciembre se elegirá al nuevo presidente de este órgano en reemplazo de Ernesto Blume.

“El 2 de diciembre se tiene que elegir al nuevo presidente, puede ser eventualmente el señor Blume, como puede ser otro”, afirmó en Canal N.

Indicó que, pese a que el mandato de seis de los siete magistrados venció el pasado junio, la ley sostiene que deben mantenerse en sus cargos hasta ser reemplazados.

“Según mandato de la ley nosotros debemos mantenernos en el TC hasta que seamos reemplazados por los nuevos magistrados que elija el Congreso, mientras tanto, debemos mantenernos en nuestros cargos porque de otra manera sería abandono de funciones”, explicó.

Carlos Ramos detalló que quien sea elegido como nuevo presidente no tendría que quedarse “necesariamente” los dos años que establece la gestión y que hay precedentes sobre la designación de un magistrado con el mandato vencido.

[¿No hay cuestionamientos por mandato vencido?] No, esto ya ha ocurrido antes, no es la primera vez, es decir, por ejemplo, el doctor Óscar Urviola fue elegido con el mandato vencido más de una vez. [¿Eso significaría que el presidente se quedaría dos años?] No necesariamente, porque el Congreso de la República puede elegir a los nuevos magistrados”, refirió.