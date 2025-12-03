La Sexta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo consiguió la ampliación por seis meses más la investigación preparatoria contra Víctor Polay, exlíder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y Jaime Castillo, por el presunto delito de apología al terrorismo.

Según el Ministerio Público, Polay Campos habría exaltado, justificado y enaltecido el delito de terrorismo, al igual que a personas que fueron condenadas con sentencia firma por dicho ilícito en la redacción y/o elaboración de su libro de memorias “Revolución en los Andes”.

Asimismo, se imputa a Castillo los mismos actos de exaltación y justificación durante la presentación y/o promoción virtual del mismo libro el 28 de agosto de 2020. El evento fue transmitido por Zoom y después retransmitido por la red social “Estudios Populares ec”, en Facebook.

La Fiscalía inició una investigación en contra el exjefe terrorista por la elaboración del libro “Revolución en los Andes”, en la que se cuenta la experiencia del grupo subversivo y sus exintegrantes.

Ante ello, el Ministerio Público sustenta que esta publicación enaltece los actos criminales del MRTA. Asimismo, Jaime Castillo Petruzzi es imputado por exaltar, justificar y enaltecer a Polay Campos, así como al delito de terrorismo.

El libro iba a ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2025) y contaría con la participación de Antonio Zapata, Natalí Durand y César Coca, pero el evento fue cancelado.

La Cámara Peruana del Libro informó de la cancelación y explicó que la decisión se adoptó para evitar “situaciones que puedan afectar el desarrollo adecuado de la feria”.

“Tras una evaluación interna, desde la Cámara Peruana del Libro hemos decidido cancelar la actividad vinculada al libro Revolución en los Andes de Víctor Polay Campos”, indicó mediante un pronunciamiento remitido a este Diario.

“La decisión responde a nuestra responsabilidad como organizadores de un evento cultural de alcance nacional e internacional, que debe desarrollarse dentro del marco democrático, con respeto al orden público y evitando situaciones que puedan afectar el desarrollo adecuado de la feria”, agregó.

El excabecilla del MRTA permanece en prisión desde 1992. Cumple una condena de 35 años de cárcel por terrorismo.