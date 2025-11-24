La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima solicitó la pena de cadena perpetua contra Víctor Polay Campos, exlíder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso ‘Las Gardenias’.

Tras presentar su acusación, el Ministerio Público también solicitó 18 meses de prisión preventiva en su contra. La audiencia se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Juzgado definirá si cabecilla del MRTA sale en libertad en enero próximo o continúa en la cárcel

La misma pena se ha requerido para María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, acusados en calidad de autores mediatos y en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos por los asesinatos cometidos contra miembros de la comunidad LGTBI, entre 1989 y 1992, en San Martín.

Según la acusación fiscal, miembros del Frente Nororiental del MRTA, liderados por Lino Manrique, ejecutaron a ocho integrantes de la comunidad LGBTI en la discoteca ‘Las Gardenias’, en Tarapoto, en mayo de 1989.

LEE MÁS: Fiscalía pide ampliar plazo de investigación contra Víctor Polay Campos por apología al terrorismo

Asimismo, en 1990, miembros del mismo grupo subversivo asesinaron a Luis Pinchi, estilista de Tarapoto, como parte del lineamiento de “limpieza social” que tenía la organización terrorista contra la comunidad LGTBI en la región.

Durante 1991 y 1992, ejecutaron, además, a Silvano Vela y Salomón Pérez, respectivamente, por razones de orientación sexual.

Sobre la base de estos hechos y el material probatorio acopiado, se sostiene que los crímenes habrían sido cometidos en aplicación del plan de “limpieza social” aprobado en el II Comité Central del MRTA en 1988.

Por ello, la audiencia de control de la acusación fiscal con las penas requeridas se realizará el próximo viernes 28 de noviembre.