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La fiscalía pidió cadena perpetua para el fundador del MRTA, Víctor Polay Campos. (Foto: Ministerio Público)
La fiscalía pidió cadena perpetua para el fundador del MRTA, Víctor Polay Campos. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional dio inicio al juicio oral contra el cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, y otros investigados ​​por el asesinato de ocho personas en un bar de la región San Martín en 1991, caso conocido como “Las Gardenias”.

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