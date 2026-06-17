El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional dio inicio al juicio oral contra el cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, y otros investigados ​​por el asesinato de ocho personas en un bar de la región San Martín en 1991, caso conocido como “Las Gardenias”.

Durante su intervención, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo sustentó su pedido de cadena perpetua contra Polay Campos por los presuntos delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado.

Según la acusación del fiscal adjunto provincial Rubén Anicama, dirigentes de la organización terrorista habrían ordenado los crímenes contra miembros de la comunidad LGTBI, en San Martín, entre 1989 y 1992, como parte de un lineamiento de “limpieza social”.

La sala informó que la audiencia continuará el próximo viernes 19 de junio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. con los alegatos de apertura. El mismo horario regirá para la sesión del viernes 26 de junio.

Polay Campos y los otros procesados son acusados de haber pertenecido a la cúpula del MRTA cuando se perpetraron los delitos entre 1989 y 1992, como el asesinato de ocho personas en el bar ‘Las Gardenias’.

Según la denuncia fiscal, integrantes del Frente Nororiental del MRTA, bajo el mando de Lino Manrique, asesinaron a integrantes de la comunidad LGBTI en dicha discoteca, en Tarapoto, en mayo de 1989.

Por este hecho el Ministerio Público presentó formalmente el 24 de noviembre del 2025 la acusación contra Polay y solicitó para él cadena perpetua, así como 18 meses de prisión preventiva, ya concedida.

La misma medida fue requerida para otros implicados en el proceso, como María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, por su presunta participación como autores mediatos.