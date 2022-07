En su videocolumna “Cuéntame otra” de este martes, el analista político y periodista, Fernando Vivas, se refiere a la situación de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, quien es investigada por presunto tráfico de influencias.

“Yenifer Paredes no podrá escapar ni a la justicia ni a la fatalidad presidencial. Ella es perfectamente imputable, no es un chivo expiatorio. No es así, tiene 27 años, sabía lo que hacía, el video es lapidario para ella”, expresa.

Tras criticar que a cuñada del mandatario no haya acudido a la citación fiscal de este lunes, Vivas sostiene que “surge la hipótesis tenebrosa de la familia como trama criminal”.

“Resulta que ahora (Yenifer Paredes) desafía las leyes que obligan a los familiares a no mezclarse en temas del Estado”, agrega.

Esta videocolumna es publicada los martes y viernes.