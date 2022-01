"Cuéntame otra": Don Aníbal Torres, no nos defraude, no dispare contra el procurador Daniel Soria, por Fernando Vivas

Conforme a los criterios de Saber más

En su videocolumna del viernes 7 de enero, el analista político y periodista Fernando Vivas se pronuncia sobre la amenaza del ministro de Justicia,Aníbal Torres, de evaluar la permanencia del procurador Daniel Soria, quien denunció al presidente Pedro Castillo ante el Ministerio Público.

“No se ponga a decir que revisará la hoja de vida del procurador Soria porque así lo ha sugerido el abogado del presidente (Eduardo Pachas), usted no es abogado de un ‘fulano’, usted es abogado del Estado, usted es abogado para la ciudadanía, no para que el presidente salga librado con maniobras distractivas, de algo que tarde o temprano vamos a saber todos. Cumpla el papel que cumplía los primeros días del gobierno”, expresa Vivas.

“Don Aníbal Torres, no nos defraude. Ya estamos muy grandes como para hacerla de muchachitos tontos. No dispare contra el procurador Daniel Soria”, sostiene Fernando Vivas, quien señala que el ministro de Justicia no debe jugar ahora el papel distractivo creyendo que así protege al presidente.

Si bien la amenaza del ministro a Soria mereció la condena unánime de procuradores y de congresistas de distintas bancadas del Congreso, aún no se pronuncia ni la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ni el presidente Pedro Castillo.

El presidente Pedro Castillo deberá afrontar una investigación fiscal, después de que en las ultimas semanas se viera envuelto en una serie de cuestionamientos. Será investigado por las licitaciones que lograron con el Estado las empresas vinculadas a Karelim López y Samir Abudayeh (caso Petroperú), además de los ascensos militares.

El anuncio de Aníbal Torres se dio horas después del pedido del abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, para destituir al procurador general del Estado. Además, el ministro se reunió un día antes con el letrado.

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, se reunió el martes con Aníbal Torres, ministro de Justicia. Un día después: 1. Pachas pide se destituya al procurador Daniel Soria, quien denunció al presidente ante la fiscalía. 2. Torres anuncia que evaluará nombramiento de Soria. pic.twitter.com/4Drw1Vo9qf — René Zubieta Pacco (@renezp) January 6, 2022





#AHORA Congresista José Arriola (Acción Popular) pide a presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz, citar con urgencia al ministro de Justicia Aníbal Torres a fin de que aclare sus intenciones de evaluar la permanencia del procurador general Daniel Soria @Politica_ECpe pic.twitter.com/52x9rXhvPT — René Zubieta Pacco (@renezp) January 6, 2022

