Arturo Cárdenas, más conocido como ‘Pinturita’ y hombre de confianza del prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, aseguró que la prisión preventiva que cumple en un penal de máxima seguridad es su “tercera universidad”.

Durante su intervención en la audiencia donde se revisa de oficio el cese de la prisión preventiva dictada en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro, ‘Pinturita’ también dijo que no se lamenta de nada y que la intención jamás fue crear una organización criminal.

“Yo no me lamento de nada, más por el contrario esta cárcel o la prisión viene a ser mi tercera universidad. Aquí he aprendido sobre política criminal, penitenciaria, lo que la universidad no me enseñó en cinco años”, expresó.

“La decisión la tiene usted señor magistrado, creo que mi abogado ha sido enfático que lo único que me están imputando es organización criminal y como una, y muchas veces en otras audiencias, lo he manifestado, jamás nosotros hemos tenido la intención –como manifiesta la fiscalía- de crear una organización criminal, jamás se nos pasó por la cabeza”, agregó.

En ese sentido, Cárdenas Tovar enfatizó que su intención era fundar un partido político y justificó su prisión preventiva señalando que en la actualidad los juicios se han vuelto mediáticos.

“Siempre nosotros fuimos por el camino de hacer un partido político para contribuir con la sociedad y nuestro país. Eso en sí nos ha conllevado a estar en el punto político, pero soy sincero que a veces esto nos va a costar más prisión. Los juicios penales se han convertido en juicios mediáticos y es el tema mediático lo que nos ha llevado a una prisión preventiva hace dos años”, manifestó.

“No me apuro, la verdad con toda sinceridad le digo señor magistrado muy pronto ya estaremos aquí a un par de meses pasando a un penal ordinario y me permitirá ver in situ ver cómo se vive allí”, añadió.

Como se recuerda, Arturo Cárdenas es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio y la fiscalía le atribuye ser integrante de la presunta organización criminal que estaría liderada por el prófugo Vladimir Cerrón.

Según la tesis fiscal, Cárdenas Tovar se ubicaría en el segundo nivel de dicha red criminal y su rol habría sido procurar la contratación de personas allegadas a Perú Libre, aprovechándose de su condición de secretario nacional del partido.

En octubre del 2021, el juzgado dictó 36 meses de prisión preventiva para Arturo Cárdenas, así como a Eduardo Daniel Reyes Salguerán y Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique.