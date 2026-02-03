La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de tres años de prisión suspendida para Alain Salas, juez especializado de Acobamba, por el delito de prevaricato al favorecer ilegalmente al prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
La Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica acreditó que el magistrado emitió resoluciones judiciales manifiestamente contrarias a la ley, favoreciendo así a Cerrón Rojas en un proceso penal por el delito de negociación incompatible.
De acuerdo con la investigación, el juez admitió y resolvió una demanda de hábeas corpus a favor de Cerrón Rojas, anulando una sentencia condenatoria que no tenía la condición de firme.
Este hecho contraviene expresamente lo estipulado en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional (Ley 28237) sobre la procedencia de procesos de recursos legales contra resoluciones judiciales.
Esto pese a que se encontraba pendiente de resolución un recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público.
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que el juez omitió verificar deliberadamente el estado real del proceso penal y no emitió una motivación razonada que justificara su apartamiento de la norma constitucional. Ello configura el delito de prevaricato de derecho.
Tras el recurso interpuesto ante la instancia suprema, se logró confirmar la sentencia condenatoria y se dispuso incrementar el monto de la reparación civil de S/3.000 a S/5.000 a favor del Estado.
Vladimir Cerrón actualmente se encuentra prófugo de la justicia con una prisión preventiva dictada en su contra por 24 meses mientras se encontraba en la clandestinidad luego de ser sentenciado a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, condena que luego fue revocada.
Por el caso en el que se mantiene la prisión preventiva, el Ministerio Público atribuye que Cerrón es cabecilla de una presunta organización criminal dentro de Perú Libre para captar fondos de manera ilícita y financiar las campañas electorales.
