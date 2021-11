Conforme a los criterios de Saber más

El Poder Judicial inicia este viernes -desde las 9 de la mañana- el interrogatorio a Vladimir Cerrón y sus coacusados por presunta malversación de fondos en el Gobierno Regional de Junín. La Fiscalía pide 2 años y 11 meses de prisión para el secretario general del partido Perú Libre, además de su inhabilitación por el mismo plazo y el pago de S/100 mil de reparación civil entre los acusados.

En un primer momento, durante la audiencia del juicio del pasado 10 de septiembre, Vladimir Cerrón decidió acogerse a su derecho a guardar silencio cuando el juez dispuso tomar su declaración.

“Me voy a reservar hasta el final del juicio”, dijo.

En diálogo con El Comercio, para un anterior informe, el abogado de Vladimir Cerrón en este juicio, Luis Mayhua, no pudo adelantar si su cliente declarará o si volverá a usar su derecho al silencio.

“La defensa tiene varias opciones. Una es que el señor Cerrón no declare. Esto no se entiende como obstrucción o dilación, el sistema jurídico permite guardar silencio al proceso. Esto no es aceptación ni rechazo a los cargos. Es como decir ‘señor fiscal, si usted tiene pruebas, demuestre la culpabilidad’”, exclamó.

“Esa pueda ser una opción. La otra es que declare y diga cuál ha sido el procedimiento y cuál ha sido su participación en los hechos”, dice Mayhua. “El juez escucha a los acusados ahora y luego va a escuchar también a los acusados cuando los abogados terminamos los alegatos de clausura”, añade.

Según el Ministerio Público, los acusados participaron en la ejecución irregular de S/ 2 millones 880 mil 88 del presupuesto asignado al proyecto “Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro”, que acabaron siendo destinados para otros proyectos. Además de Cerrón y López Cantorin, los procesados son Ulises Panez, Rocío Cristina Bonifacio Aliaga, Julio Alberto Matos Gilvonio, Estela Encarnación Baldeón Hormaza, Ofelia Rios Pacheco, y William Javier Acosta Laymito.

“Vladimir Cerrón emitió la resolución ejecutiva regional 63, 213, 274 y 306 de fecha 10 de febrero del 212 al 8 de agosto del 2012, con la que formalizó las modificaciones presupuestales por un total de 2 millones 280 mil 88 soles destinados a nueve obras, afectando de manera definitiva y diferente al presupuesto del proyecto materia de acusación”, dijo la fiscal Mary Huamán al sustentar la acusación.

VIDEO RECOMENDADO

Flor Pablo sobre nombramiento de miembro del Fenate en el Minedu: “Hay que evitar conflicto de intereses”

TE PUEDE INTERESAR