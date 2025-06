El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva presentada por la defensa del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien es investigado por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

El juez Leodan Cristóbal Ayala destacó que la defensa no presentó nuevos elementos de convicción y que Cerrón ha incumplido sistemáticamente las reglas de conducta impuestas, como no reportar su domicilio, ni presentarse a controles biométricos o a diligencias fiscales.

Asimismo, el juzgado deja abierta la posibilidad de que las partes soliciten otras medidas, como la vigilancia electrónica o la detención domiciliaria, siempre que el caso reúna los presupuestos procesales que habiliten su imposición.

En su resolución, el juez señaló que Vladimir Cerrón prefirió desafiar lo ordenado en las sentencias de los casos La Oroya y Aeródromo Wanka, y eludir las reglas de conducta bajo el pretexto de su disconformidad con los fallos expedidos en su contra.

“Siendo así, nada legitima ni habilita al imputado a incumplir la ejecución de mandatos judiciales por el mero juicio subjetivo a priori de su disconformidad. Por lo que, la conducta evasiva antes descrita del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas no puede ser premiado con la variación de la medida de prisión pendiente de ejecución”, acotó.

Precisa que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anuló la sentencia de 4 años y ocho meses de prisión efectiva por el Caso La Oroya no constituye una nueva circunstancia que favorece la variación de la medida restrictiva por una de comparecencia.

Del mismo modo, enfatiza que debido a que Cerrón Rojas eligió pasar a la clandestinidad en lugar de acatar el mandato judicial, esto impide la revisión de oficio de la medida de prisión preventiva.

“Llama la atención de este Juzgado Nacional que, la condición de ‘procesado no habido’ del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas se mantenga de forma indeterminada pese al paso del tiempo (1 año, 6 meses y 15 días), situación que solo sería posible si el investigado cuente con recursos humanos, materiales y auxilio de terceros para permanecer oculto lejos del alcance de la autoridad pública, aunque dicha condición podría estar contribuida por la ineficacia suspicaz de la autoridad policial que no logra dar con la ubicación o paradero del imputado para retornarlo a los causes del derecho”, manifestó.

Cabe indicar que la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón fue dictada en diciembre del 2023 y confirmada en enero del 2024. Se trata de la única resolución legal por la que mantiene su condición de prófugo.

Según la tesis fiscal, el líder de Perú Libre habría formado parte de una red que recaudaba dinero de origen ilícito para financiar las actividades de su partido político.

En marzo de este año la Corte Suprema absolvió al prófugo exgobernador regional de Junín por el Caso Aeródromo Wanka y anuló la condena de 3 años y medio de prisión que se le impuso en este caso.