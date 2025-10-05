Vladimir Cerrón lleva dos años prófugo y ya acumula más de S/18 millones requeridos por reparación civil

El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón cumple dos años en la clandestinidad, burlándose abiertamente de la justicia. Y, aunque en los últimos meses el Tribunal Constitucional ha dado fallos a su favor —como en el Caso Aeródromo Wanka, que originó su condición de no habido en octubre de 2023—, el rosario de procesos fiscales y judiciales que enfrenta el fundador de Perú Libre es aún extenso y complejo, por lo que mantiene aún vigente su estatus de prófugo.

En la actualidad, al interior de la Procuraduría General del Estado, se estima en más de S/18.2 millones el monto que se ha solicitado como reparación civil en cinco casos vinculados a presunta corrupción que involucran a Cerrón y que se encuentran en etapa de juzgamiento, según información a la que accedió El Comercio.

Entre los procesos figuran el caso por colusión relacionado con el proyecto del canal de irrigación de la margen izquierda del río Mantaro; la carretera Chupuro–Huansicancha, en la provincia de Huancayo; así como el presunto desvío de recursos hacia otros proyectos durante su gestión como gobernador regional de Junín.

En suma, la procuraduría ha planteado una pretensión de S/18’219.392,82 por concepto de reparación civil en estos cinco expedientes por corrupción; un monto que ha sido solicitado de forma solidaria entre Cerrón y sus otros coacusados.

Será el Poder Judicial el que determine si esta pretensión se confirma, a lo que puede añadirse futuras solicitudes en otros procesos abiertos en su contra.

AÑO DE EXPEDIENTE DELITO IMPUTADO MONTO REQUERIDO 2018 Malversación S/860,548.51 2018 Malversación S/150,000.00 2016 Colusión y otros S/8′455,948.00 2018 Colusión y otros S/5′072,655.12 2016 Colusión y otros S/3′680,241.19 Total S/18′219,392.82

—Situación jurídica—

El fundador de Perú Libre continúa con una orden de captura vigente en su contra, en el marco del caso de los presuntos aportes ilícitos a Perú Libre, en donde se le imputa presunto lavado de activos y organización criminal.

A través de su defensa, Cerrón ha intentado revertir es última medida coercitiva que pesa en su contra por una comparecencia, sobre todo tras las decisiones a su favor en los casos La Oroya y Aeródromo Wanka. Pero ha tenido éxito.

Sin embargo, pese a su condición de no habido, el exgobernador se ha encargado de seguir teniendo presencia en el terreno político a través de sus redes sociales, incluso dando entrevista vía TikTok.

Y ahora promociona la presentación de un libro escrito tras su fuga, a propósito de su segundo aniversario de prófugo. Pero el objetivo parece ser claro: allanar el terreno para la próxima contienda electoral.

En un reciente pasacalle en Huancayo a fines de setiembre, su hermano Waldemar Cerrón –actual congresista por Perú Libre– ya adelantó que “si hay justicia” el ahora prófugo será el candidato presidencial. Durante la actividad, algunos transeúntes mostraron su rechazo al partido del lápiz.

“Es evidente que no está prófugo, sino está escondido y protegido. La condición de prófugo va por la delgada línea de que se puede ser capturado, pero en este caso no es así. Vive en la comodidad de algún refugio y definitivamente por parte del gobierno ni siquiera se hace el mínimo esfuerzo, más bien pareciera que hay una orden de no hacer nada respecto a su ubicación y captura” , apuntó el exconsejero regional de Junín Ginés Barrios en diálogo con El Comercio.

En su mirada, la insistencia de postular a Cerrón demuestra un “clarísimo desprecio de la estructura orgánica y jurídica del proceso electoral”.

En símil, el exconsejero José Villazana incidió en que Cerrón “no es un prófugo, sino un protegido”, calificando de “inaudito” que, hasta el momento, la policía no logre su captura. En su mirada, el anuncio como precandidato es una burla, pero que ya recibe la condena ciudadana.

“La población ya los está castigando. En su recorrido que hicieron en Huancayo, nadie los siguió. Ya no hay esa efervescencia como había cuando estaba [Pedro] Castillo, ya no hay esa convocatoria y hoy en día está más opaca su militancia” , aseveró Villazana a este Diario.