Vladimir Cerrón lleva dos años prófugo y ya acumula más de S/18 millones requeridos por reparación civil

El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón cumple dos años en la clandestinidad, burlándose abiertamente de la justicia. Y, aunque en los últimos meses el Tribunal Constitucional ha dado fallos a su favor —como en el Caso Aeródromo Wanka, que originó su condición de no habido en octubre de 2023—, el rosario de procesos fiscales y judiciales que enfrenta el fundador de Perú Libre es aún extenso y complejo, por lo que mantiene aún vigente su estatus de prófugo.
En la actualidad, al interior de la Procuraduría General del Estado, se estima en más de S/18.2 millones el monto que se ha solicitado como reparación civil en cinco casos vinculados a presunta corrupción que involucran a Cerrón y que se encuentran en etapa de juzgamiento, según información a la que accedió El Comercio.
Entre los procesos figuran el caso por colusión relacionado con el proyecto del canal de irrigación de la margen izquierda del río Mantaro; la carretera Chupuro–Huansicancha, en la provincia de Huancayo; así como el presunto desvío de recursos hacia otros proyectos durante su gestión como gobernador regional de Junín.
En suma, la procuraduría ha planteado una pretensión de S/18’219.392,82 por concepto de reparación civil en estos cinco expedientes por corrupción; un monto que ha sido solicitado de forma solidaria entre Cerrón y sus otros coacusados.
Será el Poder Judicial el que determine si esta pretensión se confirma, a lo que puede añadirse futuras solicitudes en otros procesos abiertos en su contra.
|AÑO DE EXPEDIENTE
|DELITO IMPUTADO
|MONTO REQUERIDO
|2018
|Malversación
|S/860,548.51
|2018
|Malversación
|S/150,000.00
|2016
|Colusión y otros
|S/8′455,948.00
|2018
|Colusión y otros
|S/5′072,655.12
|2016
|Colusión y otros
|S/3′680,241.19
|Total
|S/18′219,392.82
—Situación jurídica—
El fundador de Perú Libre continúa con una orden de captura vigente en su contra, en el marco del caso de los presuntos aportes ilícitos a Perú Libre, en donde se le imputa presunto lavado de activos y organización criminal.
A través de su defensa, Cerrón ha intentado revertir es última medida coercitiva que pesa en su contra por una comparecencia, sobre todo tras las decisiones a su favor en los casos La Oroya y Aeródromo Wanka. Pero ha tenido éxito.
Sin embargo, pese a su condición de no habido, el exgobernador se ha encargado de seguir teniendo presencia en el terreno político a través de sus redes sociales, incluso dando entrevista vía TikTok.
Y ahora promociona la presentación de un libro escrito tras su fuga, a propósito de su segundo aniversario de prófugo. Pero el objetivo parece ser claro: allanar el terreno para la próxima contienda electoral.
En un reciente pasacalle en Huancayo a fines de setiembre, su hermano Waldemar Cerrón –actual congresista por Perú Libre– ya adelantó que “si hay justicia” el ahora prófugo será el candidato presidencial. Durante la actividad, algunos transeúntes mostraron su rechazo al partido del lápiz.
“Es evidente que no está prófugo, sino está escondido y protegido. La condición de prófugo va por la delgada línea de que se puede ser capturado, pero en este caso no es así. Vive en la comodidad de algún refugio y definitivamente por parte del gobierno ni siquiera se hace el mínimo esfuerzo, más bien pareciera que hay una orden de no hacer nada respecto a su ubicación y captura”, apuntó el exconsejero regional de Junín Ginés Barrios en diálogo con El Comercio.
En su mirada, la insistencia de postular a Cerrón demuestra un “clarísimo desprecio de la estructura orgánica y jurídica del proceso electoral”.
En símil, el exconsejero José Villazana incidió en que Cerrón “no es un prófugo, sino un protegido”, calificando de “inaudito” que, hasta el momento, la policía no logre su captura. En su mirada, el anuncio como precandidato es una burla, pero que ya recibe la condena ciudadana.
“La población ya los está castigando. En su recorrido que hicieron en Huancayo, nadie los siguió. Ya no hay esa efervescencia como había cuando estaba [Pedro] Castillo, ya no hay esa convocatoria y hoy en día está más opaca su militancia”, aseveró Villazana a este Diario.
Cerrón es condenado a tres años y seis meses de cárcel efectiva en Junín por el Caso Aeródromo Wanka pasando a la clandestinidad.
Juzgado dicta 36 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación por lavado de activos y organización criminal. Semanas después, en enero, esta es reducida a 24.
El Poder Judicial restituye la condena en su contra por en el Caso La Oroya.
Una fuente humana con clave ‘Mila’ dio a conocer a la PNP que Cerrón se encontraba en Huancayo, junto a Eduardo Bendezú, uno de sus hombres de confianza. Al intervenir, dos largos días después, solo se halló al segundo.
Se ordena prisión preventiva por 12 meses en su contra por el Caso Antalsis.
El congresista José María Balcázar reveló que mantiene comunicación telefónica con el prófugo. “Si yo marco a Cerrón en este momento, me contesta”, dijo.
Cerrón participó durante 47 minutos, desde clandestinidad y de manera remota, en una asamblea de PL.
Una sala declaró nula la prisión preventiva en su contra por el Caso Antalsis, disponiendo que otro juez se pronuncie.
Se duplicó en el Programa de Recompensas a S/200 mil el monto por información sobre su paradero. Semanas después, se volvería a aumentar a S/500 mil.
El premier Adrianzén aseguró que el hecho de que Cerrón siga en la clandestinidad más de un año le “causa profundo malestar” y que se están “redoblando esfuerzos”. “Hay un equipo pequeño [de la PNP] dedicado exclusivamente a este tema”, dijo.
Se allanó seis inmuebles en Junín, entre ellas la de Bertha Rojas, madre del prófugo. Una fuente relató a la PNP que Cerrón usaba casas y refugios familiares y que una extrabajadora del GORE Junín, ‘Blanquita’, era la encargada de su alimentación, vestimenta, etc.
El Congreso decide no profundizar en el ‘Caso Cofre’ al rechazar admitir a debate una moción para otorgar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización.
Se difundió que un militante de A.N.T.A.U.R.O. fue captado conversando -vía WhatsApp- con Cerrón en visita al Congreso.
Se ordenó prisión preventiva por 18 meses en su contra por el Caso Antalsis.
El TC anuló la condena por el Caso Aeródromo Wanka, disponiendo otra revisión. “El TC es estos últimos tiempos la reserva moral de la justicia peruana”, dijo Cerrón a través de X.
Sala anuló la resolución que ordenaba prisión preventiva por el Caso Antalsis.
Se revela testimonio de exjefe de la DINI indicando que funcionarios palaciegos y la propia Boluarte estaban al tanto de las operaciones de búsqueda del prófugo.
La fiscalía requirió 25 años de cárcel contra Cerrón por presunta afiliación al terrorismo y obstrucción a la justicia. Acusación también alcanza a Guillermo Bermejo y Guido Bellido.
La Corte Suprema absolvió a Cerrón por el Caso Aeródromo Wanka, anulando su condena.
El TC anuló la condena en su contra en el caso “La Oroya”, ordenando nuevo pronunciamiento.
Se reveló que Cerrón y el exministro Juan Silva fueron retirados del Programa de Recompensas. Tras cuestionamientos, se les volvió a incluir después.
El PJ dispuso que más de S/1 millón incautados a Cerrón sean transferidos a favor del Estado.
Se rechaza pedido de su defensa para variar la medida de prisión preventiva que sigue vigente en el caso por lavado de activos. La decisión es confirmada semanas después por una sala superior.
Cerrón se burla de la justicia y, desde la clandestinidad, se conectó a una transmisión en vivo de TikTok para una entrevista y efectuar proclamas políticas durante alrededor de una hora.
Juzgado Constitucional rechazó una nueva demanda de hábeas corpus con la que se pretendía anular la resolución que desestimó cambiar su prisión preventiva por una comparecencia.
