El Poder Judicial verá la solicitud del prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón para ser excluido de la investigación fiscal por el presunto financiamiento ilegal a Perú Libre el próximo lunes 25 de agosto, desde las 9:00 a.m.

Así lo dispuso el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional con la finalidad de resolver la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa de Cerrón Rojas, quien es investigado por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Según la tesis fiscal, el líder de Perú Libre habría formado parte de una presunta red criminal que recaudaba dinero de origen ilícito para financiar las actividades de su partido político.

En junio pasado el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva presentada por la defensa de Vladimir Cerrón.

El juez Leodan Cristóbal Ayala destacó que la defensa no presentó nuevos elementos de convicción y que Cerrón ha incumplido sistemáticamente las reglas de conducta impuestas, como no reportar su domicilio, ni presentarse a controles biométricos o a diligencias fiscales.

Argumentó que Vladimir Cerrón prefirió desafiar lo ordenado en las sentencias de los casos La Oroya y Aeródromo Wanka, y eludir las reglas de conducta bajo el pretexto de su disconformidad con los fallos expedidos en su contra.

LEE MÁS: Vladimir Cerrón y la resolución judicial que le brinda facilidades para pagar su reparación civil en 42 cuotas

Cabe indicar que la prisión preventiva contra Cerrón Rojas fue dictada en diciembre del 2023 y confirmada en enero del 2024. Se trata de la única resolución legal por la que mantiene su condición de prófugo.

En marzo de este año la Corte Suprema absolvió al prófugo exgobernador regional de Junín por el Caso Aeródromo Wanka y anuló la condena de 3 años y medio de prisión que se le impuso en este caso.