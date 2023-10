El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, afirma que “no es correcta” la versión de la hora de notificación a la Policía Nacional (PNP) para proceder con la captura del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, condenado a prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

En diálogo con los periodistas, indicó que “posiblemente” al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, no le dieron la información correcta y remarcó que en ese caso “se han cumplido todos los protocolos”.

“(En) el tema del caso Cerrón tenemos que ser claros, se ha cumplido el procedimiento y tenemos que ser claros. Posiblemente (al primer ministro) no le han dado la información”, expresó.

“El caso Cerrón se sabía que iba a darse la sentencia en audiencia pública. Tendrían que preguntarle a quien ha dado la versión de dónde sale ese dato de la hora. No es correcto, eso ha sido después, se han cumplido todos los protocolos”, agregó.

Arévalo Vela también estimó que en caso Vladimir Cerrón se haya fugado del país, deberán responder por ello quienes tenían a su cargo la vigilancia de las fronteras.

“No buscamos responsabilidades, ya la fuga es otro tema. No sé si realmente ha salido del país, eso desconozco, pero si ha habido una fuga ya el tema es de las personas que han permitido que salga del país. No digo que es la Policía, sino quien tenía a su cargo la competencia para que ese señor no cruce la frontera”, sentenció.

MIRA AQUÍ: Fiscalía de Junín no solicitó ninguna medida para asegurar captura de Vladimir Cerrón ante eventual condena

Como se recuerda, la Interpol (Organización International de Policía Criminal) emitió una alerta azul contra el exgobernador regional de Junín, condenado a tres años y medio de prisión efectiva, luego de cuatro días de su sentencia y de permanecer en la clandestinidad.

La notificación de la Interpol incluye los datos del ahora sentenciado secretario general del partido Perú Libre y detalla que su situación es de alguien “buscado”. Fue emitida este martes 10 de octubre.

La alerta azul señala expresamente que se ha solicitado la identificación de Cerrón Rojas, cualquier información vinculada a él y su localización.