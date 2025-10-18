Vladimir Cerrón: Prófugo fundador de PL seguirá procesado por presunto lavado de activos

El Poder Judicial (PJ) rechazó el recurso de apelación interpuesto por el prófugo Vladimir Cerrón, quien buscaba anular el delito de lavado de activos por el que viene siendo investigado en el caso de presuntos aportes ilícitos a Perú Libre (PL).

Desde la clandestinidad, el exgobernador regional de Junín había interpuesto un recurso de apelación contra la decisión de primera instancia que rechazó su “excepción de cosa juzgada” para no ser investigado por el presunto delito de lavado de activos.

No obstante, a través de una resolución emitida el 13 de octubre, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concluyó que Cerrón Rojas había interpuesto su recurso de apelación fuera del plazo establecido por ley.

Por este caso pesa una orden de prisión preventiva de 24 meses contra el fundador de PL, quien lleva prófugo de la justicia desde octubre del 2023.

Tal como lo dio a conocer El Comercio, el prófugo exfuncionario había solicitado que la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos archive los cargos en su contra por el presunto delito de lavado de activos po el periodo comprendido entre los años 2011 al 2014.

Resolución de Vladimir Cerrón

Según sus argumentos, la Corte Superior de Junín lo había procesado por el mismos delito en dicho periodo de tiempo concluyendo el “sobreseimiento” del proceso. Es decir, el archivo del caso. Por ello, a través de su defensa, alegaba que no podía volver a ser investigado por el mismo delito.

Sin embargo, el juez Leodán Cristóbal Ayala, declaró infundada la excepción de cosa juzgada y dispuso que Cerrón continúe siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos.

Esta primera decisión fue notificada a las partes el 26 de setiembre del 2025.

Ante ello, Cerrón Rojas y su defensa interpusieron un recurso de apelación a fin de que una Sala Superior revise su pedido en segunda instancia.

Sin embargo, tras calificar el recurso de apelación, el juez Cristóbal Ayala señaló que no se había cumplido con los requisitos de forma.

De acuerdo al magistrado, si bien se cumplió con acreditar que Cerrón Rojas es el sujeto legitimado para apelar, el recurso fue presentado fuera del plazo.

“Al respecto, se advierte que conforme obra en los actuados, el auto recurrido se emitió el 23 de setiembre de 2025, notificada el 26 de setiembre de 2025 y el recurso impugnatorio fue presentado el lunes 6 de octubre de 2025; por tanto, el recurso fue interpuesto fuera del plazo legal (al día hábil siguiente)”, precisó el magistrado.

Resolución de Vladimir Cerrón

Por ello, el juez señaló que el recurso fue extemporáneo y declaró improcedente la apelación de Cerrón Rojas.

“Declarar improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, contra la resolución N° 4 de fecha 23 de setiembre de 2025.” Leodán Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional

Resolución de Vladimir Cerrón

¿Cuáles son los hechos investigados?

De acuerdo a la investigación, la fiscalía le atribuye encabezar una presunta organización criminal que se habría enquistado al interior del Movimiento Político Regional Perú Libre, posteriormente Partido Político Perú Libre (PL).

En este caso, ademas del prófugo exgobernador de Junín, también se encuentran investigados Waldemar Cerrón , congresista y hermano del primero; el congresista Guido Bellido, y otros más

Como parte de las presuntas actividades criminales, se habrían efectuado diversas operaciones al interior de dicha agrupación política como la adquisición del local partidario por la suma de $200,000.00.

Además, en las cuentas de Vladimir Cerrón Rojas se habría detectado un monto de dinero de origen desconocido por el monto de S/6’387.070.42 a partir de una pericia económica-patrimonial, y también se detectó un abono por el monto de S/879,549.95 a la cuenta del BBVA 0011-0235-02-00429832 por la cancelación de su cuenta ahorros y la compra de un cheque de gerencia emitido a su nombre por S/900,000.00.

Sumado a ello, se investiga la recepción de dinero proveniente de una cuenta bancaria mancomunada que estaba a nombre de la vacada expresidenta Dina Boluarte Zegarra y Braulio Grajeda por la suma de S/15,700.00.

Finalmente, también se incluye en la investigación la venta del inmueble ubicado en el Paseo La Breña, en Huancayo (Junín) por la suma de S/162,450.00.