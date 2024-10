Carlos Basombrío, exministro del Interior

"Hay una intencional protección política"

Vladimir Cerrón en este año ha demostrado que el poder que tuvo para llevar a Pedro Castillo y a Dina Boluarte a la Presidencia no lo ha perdido con la orden de detención que un juzgado le dio hace un año. Me parece que sigue siendo, por el tipo de relación que logró establecer, un hombre muy poderoso en el país y lo está demostrando. Lo he dicho en reiteradas oportunidades y lo repito: creo que la policía tiene la capacidad de sobra para haber detenido al prófugo Vladimir Cerrón. Han habido varios momentos, que está documentado, que la policía había llegado al lugar donde estaba Cerrón muy poco después de que éste lograra fugar. Da una idea de que esto ha sido filtrado. Estoy en la opinión, como muchos, de que eso viene de muy arriba, desde la Presidencia de la República, por las razones que ella tendrá que algún día explicar de ser cierta esta hipótesis. Hay también los audios negados del ministro actual del Interior, Santiváñez, en los cuales, en distintos momentos (con una voz que, a mi juicio, no soy un perito, me parece inequívocamente del ministro) se señala claramente que él se enteró del operativo para impedir la detención del señor Cerrón y, en segundo lugar, que en otro momento, más adelante, lo tenían también cercado y lo podían detener. A mí, personalmente, todo eso me lleva a pensar que hay una intencional protección política y que la policía, en ese sentido, está siendo burlada y desprestigiada, si es que algunos de los mandos no estuviesen de acuerdo con esa lógica.