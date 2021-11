Conforme a los criterios de Saber más

El Poder Judicial tiene previsto iniciar el próximo viernes 12 de noviembre el interrogatorio a Vladimir Cerrón y sus coacusados por el caso de presunta malversación de fondos en el Gobierno Regional de Junín. En este proceso, la Fiscalía pide 2 años y 11 meses de prisión conta el secretario general del partido Perú Libre, además de su inhabilitación por el mismo plazo y el pago de S/100 mil de reparación civil entre los acusados.

En la más reciente sesión de este juicio, el juez Guido Arroyo Ames anunció que este viernes 5 de noviembre se prevé concluir con la exposición de las pruebas de parte del Ministerio Público y las defensas de los investigados, con el posterior debate. Ya el 12 de noviembre iniciaría la etapa del “examen de acusados”.

En un primer momento, durante la audiencia del juicio del pasado 10 de septiembre, Vladimir Cerrón decidió acogerse a su derecho a guardar silencio cuando el juez dispuso tomar su declaración.

“Me voy a reservar hasta el final del juicio”, dijo el exgobernador y líder de Perú Libre. Lo mismo hicieron los otros acusados, entre los que está el exalcalde de Huancayo Henry López Cantorin.

El abogado penalista Carlos Caro comentó a El Comercio que el inicio del interrogatorio a los acusados implica que el juicio está entrando a su etapa final. “Si en la primera oportunidad que tuvieron los acusados para declarar, decidieron guardar silencio, el juzgado tuvo que llevar adelante las demás diligencias”, explica.

“Esta etapa de examen de acusados implica darles la oportunidad a ellos de dar su versión sobre los hechos. Eso implica una serie de preguntas que pueda hacer la Fiscalía, sus defensas y, en forma subsidiaria, el juzgado”, señala. Sin embargo, agrega que no están obligados a hablar y que “es común que, si guardan silencio al principio, guarden silencio durante todo el juicio”.





“El juez tiene que abrir la oportunidad para que esto pueda darse y puedan ejercer su defensa. Es un requisito esencial. Si no se hace, el juicio puede ser declarado nulo. El derecho a la defensa tiene que estar garantizado”, dice Caro.

También apunta que, a diferencia del interrogatorio a un testigo, el de un acusado no es “un medio de prueba”, sino que es un acto de defensa. “Por eso mismo, pueden guardar silencio, revelar información, declarar parcialmente, según su estrategia procesal”.

En diálogo con El Comercio, el abogado de Vladimir Cerrón en este juicio, Luis Mayhua, no pudo adelantar si su cliente declarará o si volverá a usar su derecho al silencio.

“ La defensa tiene varias opciones. Una es que el señor Cerrón no declare. Esto no se entiende como obstrucción o dilación, el sistema jurídico permite guardar silencio al proceso. Esto no es aceptación ni rechazo a los cargos. Es como decir ‘señor fiscal, si usted tiene pruebas, demuestre la culpabilidad’ ”, exclamó.

“Esa pueda ser una opción. La otra es que declare y diga cuál ha sido el procedimiento y cuál ha sido su participación en los hechos”, dice Mayhua. “El juez escucha a los acusados ahora y luego va a escuchar también a los acusados cuando los abogados terminamos los alegatos de clausura”, añade.

Esta fue la más reciente sesión del juicio

Cerca del final del juicio

El juicio oral a Vladimir Cerrón y otros siete exfuncionarios del gobierno regional de Junín comenzó el pasado 31 de agosto, cuando el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín sustentó su tesis.

Según el Ministerio Público, los acusados participaron en la ejecución irregular de S/ 2 millones 880 mil 88 del presupuesto asignado al proyecto “Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro”, que acabaron siendo destinados para otros proyectos. Además de Cerrón y López Cantorin, los procesados son Ulises Panez, Rocío Cristina Bonifacio Aliaga, Julio Alberto Matos Gilvonio, Estela Encarnación Baldeón Hormaza, Ofelia Rios Pacheco, y William Javier Acosta Laymito.

“Vladimir Cerrón emitió la resolución ejecutiva regional 63, 213, 274 y 306 de fecha 10 de febrero del 212 al 8 de agosto del 2012, con la que formalizó las modificaciones presupuestales por un total de 2 millones 280 mil 88 soles destinados a nueve obras, afectando de manera definitiva y diferente al presupuesto del proyecto materia de acusación”, dijo ese día la fiscal Mary Huamán.

Los abogados de los ocho acusados rechazan la acusación del Ministerio Público. En particular respecto a la defensa de Vladimir Cerrón, Mayhua dijo a El Comercio que su cliente actuó dentro de sus funciones como gobernador y “solamente en haber suscrito la formalidad de la modificación presupuestaria. Su declaración, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, se basará fundamentalmente en su actuación como gobernador en ese procedimiento”.

Sesión en la que Fiscalía sustentó su acusación contra Vladimir Cerrón

En total, se han realizado siete audiencias desde el 31 de agosto hasta la fecha. En estas, el juzgado desestimó un pedido de las defensas para declarar que el caso había prescrito, se hizo un interrogatorio a un perito del Ministerio Público y se leyó un peritaje de la defensa. Actualmente se viene desarrollando la etapa de ‘oralización de prueba documental’, en la que se presentan los documentos con los que se busca probar de la acusación.

Al final de la audiencia del 22 de octubre, el juez programó la continuación del juicio para este viernes 5 a las 02:30 p.m., “fecha en la que culminaremos con la oralización de la prueba documental”, según dijo. “Vamos a señalar una subsiguiente fecha para el día 12 de noviembre a las 09:00 a.m. para iniciar el examen de los acusados”, añadió. Se prevé que se día la sesión se extienda hasta las 05:00 p.m.

La fiscal Bonnie Bautista, quien inició las investigación del caso 'Los Dinámicos del Centro', representa al Ministerio Público en este juicio a Vladimir Cerrón. Foto: Facebook - Justicia TV

Una vez concluido el interrogatorio a los acusados, correspondería en próximas audiencias de los alegatos de cierre o alegatos finales de parte del Ministerio Público, que en este juicio ha estado representado por las fiscales anticorrupción Mary Huamán y Bonnie Bautista. Esta última es la misma que inició las investigaciones del caso ‘Los Dinámicos del Centro’, en el que también está involucrado Vladimir Cerrón.

Los abogados de los acusados también podrán hacer sus alegatos de cierre. y finalmente, los acusados podrían volver a tomar por última vez la palabra para dar sus versiones, en lo que se conoce como la defensa material. Tras esto, solo quedaría que el juez Guido Arroyo Ames dicte una sentencia que concluya el juicio en primera instancia.

El abogado de Vladimir Cerrón, quien confía en que su defendido será absuelto, cree que el juicio terminará entre diciembre de este año y enero del 2022, basándose en las etapas que faltan. “Si los acusados deciden no declarar, [faltarían] tres sesiones más o cuatro; si deciden declarar, seis sesiones o siete”, calculó.

