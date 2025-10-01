Alexander Villarroel Zurita
Cierre del penal de la Base Naval del Callao: la historia de ese centro y los riesgos del traslado de Montesinos y de cabecillas terroristas
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, dio a conocer que el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC) dejará de operar en enero próximo, por lo que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y otros tres reclusos catalogados como de alta peligrosidad que se encuentran en la actualidad deberán ser trasladados y reubicados en otro recinto penitenciario.

