Vladimiro Montesinos: Corte Suprema acepta recurso de fiscalía y dispone que condena vencerá el 30 de septiembre de 2037

Vladimiro Montesinos no saldrá de prisión hasta setiembre del 2037. (Foto: GEC)
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema aceptó el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y dispuso que la condena del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos por los casos Pativilca y La Cantuta vencerá el 30 de septiembre de 2037.

