Vladimiro Montesinos: Corte Suprema acepta recurso de fiscalía y dispone que condena vencerá el 30 de septiembre de 2037

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema aceptó el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y dispuso que la condena del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos por los casos Pativilca y La Cantuta vencerá el 30 de septiembre de 2037.

Como se recuerda, Montesinos Torres había sido condenado, en enero del 2024, a 19 años y 8 meses de prisión por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria por el delito de homicidio calificado, luego de que se acogiera a la conclusión anticipada.

La fiscalía apeló al fallo que dio por compurgada la pena privativa de libertad impuesta a Vladimiro Montesinos, indicando que el colegiado “no tuvo en cuenta la naturaleza de los delitos juzgados y el concurso de estos para efectuar un correcto cómputo de la pena”.

Alega que el exasesor cuenta con mandato de detención desde el 6 de noviembre del 2007, medida que fue prolongada y finalmente variada de oficio por vencimiento del plazo máximo de detención (72 meses), por lo que el descuento por carcelería para el presente proceso debe ser de 72 meses o 6 años.

LEE MÁS: PJ rechaza prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir para Fujimori y Montesinos en casos Pativilca y La Cantuta

“Como consecuencia le restaría por cumplir al sentenciado 13 años y 8 meses de pena privativa de libertad que vencerá el treinta de septiembre de dos mil treinta y siete”, aseveró.

Según la resolución a la que accedió este Diario, la Corte Suprema advirtió que la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria “efectuó una indebida aplicación” del artículo 47 del Código Penal, toda vez que realizó un cómputo de detención de un proceso distinto, medida de coerción personal ordenada por el 24 Juzgado Penal de Lima en un proceso por el delito de corrupción activa de funcionarios, el cual no guarda relación o nexo alguno con la causa, razón por lo cual no debe ser considerado en el cómputo.

“Consecuentemente, a la pena fijada en la sentencia de conclusión anticipada del treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro (19 años y 8 meses de pena privativa de libertad) se le deberá descontar el tiempo de detención que sufrió el condenado para este proceso penal (72 meses o 6 años), por lo que le quedaría por cumplir 13 años y 8 meses de pena privativa de libertad que computada desde la fecha de emisión de la sentencia condenatoria vencerá el treinta de septiembre de dos mil treinta y siete”, subrayó.

Cabe recordar que la fiscalía había pedido 25 años de cárcel contra Vladimiro Montesinos como autor mediato del delito de homicidio calificado con alevosía y desaparición forzada de seis personas de Pampa de San José y Caraqueño, en 1992.

LEE MÁS: Vladimiro Montesinos se acoge a la conclusión anticipada en juicio oral por el Caso Pativilca

En ese sentido, la jueza Miluska Cano López señaló que le correspondía 23 años de prisión, pero por haberse acogido a la conclusión anticipada se le reduce a 19 años y 8 meses.