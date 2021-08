Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Este informe fue publicado el 26 de julio pasado, al cumplirse un mes del escándalo registro por las vladillamadas y se republica este miércoles 25 de agosto a propósito del traslado de Vladimiro Montesinos de la Base Naval al penal Ancón II

De manera sorpresiva, este miércoles se conoció el traslado de Vladimiro Montesinos al penal Ancón I. El martes el Ministerio de Justicia promulgó un decreto supremo que permite el cambio a otros penales de internos de la Base Naval del Callao y esta mañana el propio presidente Pedro Castillo confirmó el destino del ‘Doc’. En julio pasado, El Comercio publicó un informe sobre las investigaciones de las llamadas que realizó el exhombre fuerte del SIN que reproducimos a continuación:

En junio pasado fueron difundidos los primeros audios que mostraban cómo el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos -desde el interior de la prisión de la Base Naval del Callao- trató de influir en el proceso de elección presidencial 2021, tres investigaciones vienen desarrollándose en paralelo para determinar las responsabilidades correspondientes. Además, la Marina de Guerra también realiza una pesquisa sumaria para la aplicación de sanciones disciplinarias que puedan corresponder por haber permitido las llamadas.

Montesinos Torres, cumplió en junio, 20 años de su reclusión en la Base Naval del Callao, el que se considera el penal más seguro del país.

El exasesor presidencial, a quien se le conocía como “El Doc” durante el régimen de Alberto Fujimori, usó sus llamadas personales para comunicarse con abogados y asesores externos a fin de poder hacer llegar sus propuestas e ideas políticas a la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori.

Los primeros cinco audios -incluyendo videos- fueron presentados de manera pública el 24 de junio por Fernando Olivera, el político que también fue uno de los que difundió los ‘Vladivideos’ de la época fujimorista. Luego, fueron publicados otros tres más.

Las llamadas, que habrían sido alrededor de 17 se realizaron entre el 2 y 24 de junio desde el teléfono fijo que se les proporciona a los reos de la Base Naval del Callao, se realizaron entre “El Doc” y Pedro Rejas Tataje, un comandante en retiro.

Las conversaciones iban desde temas de política vinculadas a la campaña electoral hasta las coordinaciones que debía hacer Rejas Tataje con personas que tendrían llegada al Jurado Nacional de Elecciones; entre ellos Guillermo Sendón Guerra.

“Con tres (jueces del JNE), suficiente. Entonces, sería bueno que lo localizaras a él [a Sendón] para que él pueda apoyar y, bueno, se tiene que meter un poco de gasolina. ¿Yo qué gano ayudándolos? Nada. No me interesa y jamás voy a pedirles nada, simplemente estoy ayudando porque sino se (…) La chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está”, dice en uno de los audios.

Conversación entre Vladimiro Montesinos y Pedro Rejas

En la vía disciplinaria, penal y militar

Desde que se propalaron los primeros audios y videos, el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra, iniciaron las investigaciones que, según los primeros resultados, han incluido a cincuenta oficiales y otro grupo de suboficiales destacados a la vigilancia de los internos del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) en la Base Naval del Callao.

En julio pasado, la entonces ministra de Defensa Nuria Esparch Fernández, informó que desde el aspecto militar, se viene desarrollando una investigación sumaria que se encuentra en manos de la Inspectoría de la Marina de Guerra.

Esta, podría tomar 30 días hábiles, agregó, puesto que se ha decidido ampliar las investigaciones a otros implicados.

“Como la investigación sumaria ha sugerido que se debe ampliar la investigación a más personas, en principio a 50 a 49 oficiales y en adiciona otros suboficiales, puede tomarse los 30 días del caso”, informó.

El Comercio pudo conocer que, en la primera investigación que se abrió en la vía penal, a cargo de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, no se ha podido tomar la declaración del fiscal supremo Luis Arce Córdova.

Fuentes implicadas en esta investigación indicaron que Arce Córdova hizo caso omiso a la citación y se volverá a programar una nueva fecha.

Este Diario trató de comunicarse con su abogado Alexander González, pero no respondió a nuestras llamadas.

Arce Córdova es investigado en su condición de exintegrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Cohecho Pasivo Especifico,

Ello, debido a que uno de los audios y videos publicados, es mencionado por los implicados como uno de los magistrados del JNE al que habrían tenido llegada para analizar las impugnaciones de Fuerza Popular (FP).

La investigación implica también al exasesor Vladimiro Montesinos Torres, a Pedro Gerardo Rejas Tataje y al abogado Guillermo Luis Sendón Guerra por el presunto delito de cohecho activo específico.

En el caso de Montesinos no pudo realizarse la declaración por falta de Sala donde pudiera conectarse de manera virtual, por lo que se volverá a programar una nueva fecha. Y, en el caso de Rejas Tataje deberá rendir su declaración este viernes.





La fiscal Revilla Corrales también cumplió con realizar una diligencia de constatación en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado en la Base Naval del Callao. Ello, a fin de verificar en qué espacio y desde qué teléfono el investigado Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres habría realizado las llamadas telefónicas que son objeto de investigación durante el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2021 hasta el 26 de junio.

En dicha diligencia, según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario consultadas, también se realizó la exhibición del Cuaderno de visitas donde se verificará las visitas que recibió Montesinos Torres.

Cabe precisar que, también cumplió con brindar su declaración en condición de testigo, el magistrado Jorge Rodríguez Vélez, citado por el despacho fiscal.

Esta investigación fue declarada “compleja” por la fiscal Revilla por lo que tiene un plazo de cinco meses.

Keiko Fujimori esperará los resultados del JNE y los respetará, aseguró.





La otra investigación en el área penal se encuentra a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien ha incluido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el partido político y los que resulten responsables por el presunto delito de lavado de activos.

Por el momento, las diligencias se vienen desarrollando pese a que el pedido de la defensa de Fujimori Higuchi para anular la investigación al sostener que dicho despacho “no es el competente” para realizar las pesquisas.

Las pesquisas iniciaron también a razón de las conversaciones entre Pedro rejas y Guillermo Sendón, quienes hicieron referencia a la búsqueda de dinero para la campaña política de FP en la segunda vuelta electoral.

Además, han alegado la falta de objetividad de dicha fiscalía y han considerado que el Equipo Especial Lava Jato fue constituida para casos vinculadas a las constructoras brasileñas y peruanas implicadas y que no son “fiscalías ad hoc”.

El pedido ha sido rechazado por el fiscal Pérez Gómez y actualmente se encuentra pendiente el pronunciamiento del coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, tras haberse apelado la decisión del fiscal de primera instancia.

Una tercera investigación se encuentra a manos del Fuero Militar Policial. Según pudo conocer este Diario, las investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Militar Policial Nro 11 que pertenece al Tribunal Superior Militar Policial del Centro.

¿Qué sucederá con Montesinos?

Las llamadas de Vladimiro Montesinos Torres al exterior y sin vigilancia, revelaron la falta de atención con la que era supervisado el inquilino de la Base Naval, administrada por el Inpe, pero cuya vigilancia de los reos recae bajo la responsabilidad de la Marina de Guerra del Perú

Montesinos Torres, se encuentraba recluido en este penal desde junio del 2001, precisamente el recinto que fue diseñado por él para albergar a los reos de máxima seguridad.

En julio, “El Doc” cumplió 20 años en dicho penal luego que fuera capturado y sentenciado posteriormente por diversos casos. Uno de ello, por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta por el cual se le impuso 25 años de cárcel y que será implica en 2026.

En aquel momento, la entonces ministra de Defensa Nuria Esparch informó que la Marina de Guerra y el Ministerio de Justicia tenían un convenio para que se administre la vigilancia militar en dicho centro de reclusión. Dicho acuerdo vencía en diciembre próximo.

Desde el Ministerio de Justicia informaron en julio pasado que, sería el nuevo gobierno el que debería hacer las coordinaciones respectivas para determinar si renuevan o no dicho acuerdo. Actualmente, se viene diseñando un penal de máxima seguridad.

Proponen evaluar eliminación del Cerec





El exministro del Interior y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Wilfredo Pedraza, recordó que en el año 2000 al 2006 la Marina de Guerra administró “con bastante rigor” el control del CEREC de la Base Naval del Callao; situación que se ha visto desquebrajada con el transcurrir de los años, generado por la coyuntura o malos efectivos.

“Yo creo que, si la Marina se lo propone y se controla, puede restablecer el nivel adecuada la seguridad. Los que hemos visto es penoso y vergonzoso a la vez y creo que la Marina tendría que responder institucionalmente con un sistema de seguridad como siempre lo hizo”, dijo a El Comercio.

Consideró que Montesinos Torres es un personaje “a quien nunca se le debe perder control”; por tanto, trasladarlos a un penal ordinario sería afectar la seguridad del país.

En esa línea, consideró que lo razonable sería que se prorrogue el convenio entre el nuevo Ejecutivo y la Marina; o de lo contrario, construir un nuevo penal o adecuar algún área del penal; por ejemplo, el de Ancón con características de alta seguridad.

“Challapalca era un penal de alta seguridad porque no había comunicaciones o telefonía celular, pero hoy es un penal que es aflictivo por la altura y que ya esta interconectado con la tecnología celular y creo que el traslado a ese penal podría aumentaría la aflicción de los internos. Además, que no es un penal de infraestructura de alta seguridad y que respondía únicamente a su ubicación en una zona alejada y no tenía comunicación, pero eso ahora ya no es así”, explicó.

En esa línea, consideró que, Montesinos debe estar en un penal en Lima, “bajo un control cruzado con un sistema eficiente de bloqueo de telefonía celular”.

“Porque sacarlos a un penal del interior creo que sería afectar la seguridad desde mi punto de vista. Son penales que tienen escaso nivel de control”, concluyó.

El abogado penalista Andy Carrión explicó que en el caso de Montesinos el problema que existe es el perfil del condenado. En circunstancias normales, precisó, cuando un interno incumple algún tipo de norma o comente un delito dentro del penal, inmediatamente es trasladado a un centro penitenciario recóndito del Perú como Challapalca.

Sin embargo, cuando el perfil del condenado es otro, sería “contraproducente”. Recordó que Vladimiro Montesinos se encuentra en un sistema de régimen cerrado y de alta seguridad en la Base Naval del Callao.

“Primero, habría que reorganizar el propio penal que no es penal, es decir la Base Naval; y poder tener controles adecuados para que no se cometa ese tipo de conductas el propio Montesinos. Mandarlo a otro penal implicarían, además, que tenga menos control”, comentó.

Una vez reorganizado, acotó, se tendría que aplicar lo que en Compliance se llama “la vigilancia de cuatro ojos”.

“Aplicar la vigilancia sobre los agentes penitenciarios, es decir sobre las personas que vigilan al propio Montesinos (…) Yo creo que esa política de cuatro ojos debería ser la más adecuada, el del control de los controladores; porque cambiar de régimen penitenciario creo que sería inmanejable, y es una salida muy facilista trasladarlo a otro centro penitenciario”, concluyó.

