La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, aseguró que se allanará a todas las investigaciones, luego de conocerse que la Fiscalía de la Nación le abrió indagación por supuestamente haberle pedido un favor al expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo.

En RPP Televisión, afirmó que tampoco se reunió con Ríos Montalvo, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el Callao e incluso pidió que le levanten el secreto de sus comunicaciones.

“Es fácil probar si he ido o no he ido. Por último, que me levanten el secreto de las comunicaciones, me pueden geolocalizar. Yo no he ido al Callao. Yo me allano a todas las investigaciones, no tengo nada que temer”, expresó.

“El solo hecho de ser funcionario público obliga a que todos los ciudadanos y ciudadanos estemos sometidos al escrutinio público. Siempre lo he dicho, que hagan todas las investigaciones con toda la pulcritud que se tenga que hacer”, añadió.

Tras negar haber llamado a Ríos Montalvo para pedirle algún favor judicial para su hermano porque no es su línea de conducta, Barrios Alvarado dijo desconocer “qué cosa pretendería” el exjuez supremo.

“No estoy en la cabeza del señor Ríos, puedo elucubrar, imaginar qué cosa pretendería. Lo cierto y objetivo que tengo que decir sobre el reportaje es que esta denuncia se hace en el 2020, en el 2018 fueron los hechos que dieron origen a su intervención- justamente cuando asumo la presidencia de la Sala Penal, encargada del juzgamiento de altos funcionarios. Entre éstos tenía que resolver la situación del señor Ríos”, acotó.

En ese sentido, la titular del PJ reiteró que no llamó a Walter Ríos para “presionarlo” y que no se reunió con él, y refirió que en este caso debe realizarse la corroboración del hecho denunciado.

“Tiene que acreditarse que lo llamé y no lo llamé. Jamás me he reunido con él (Walter Ríos). Puede que haya estado en un evento académico, no lo sé, pero no recuerdo haberme reunido jamás con él”, sentenció.

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, aseguró que se allanará a todas las investigaciones, luego de conocerse que la Fiscalía de la Nación le abrió indagación por supuestamente haberle pedido un favor al expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo.

Como se recuerda, según ‘Panorama’, Walter Ríos detalló al fiscal Jesús Fernández que a finales del 2017 o inicios de enero del 218 recibió una llamada de la presidenta del PJ pidiéndole que el litigio sea resuelto “lo más rápido posible en favor de los intereses” de su hermano.

El exjuez también narró que recibió la visita de Víctor Raúl Barrios Alvarado, hermano de la presidenta del Poder Judicial, tras lo cual hizo una llamada a la instancia de la Corte Superior del Callao donde se ventilaba el caso.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El mandatario Francisco Sagasti se reunió esta tarde con el presidente electo Pedro Castillo en Palacio de Gobierno a fin de conversar sobre diversos temas de interés nacional. (Fuente: TVPerú)