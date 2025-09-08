El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso levantar la orden de impedimento de salida del país por 12 meses, impuesta contra el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Fue al declarar fundada la solicitud formulada por la defensa técnica de Oscorima Núñez, que argumentó que la medida restrictiva venció el 27 de octubre de 2023, sin que se haya solicitado su prolongación.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Denuncian que Palacio de Gobierno flexibilizó directiva sobre los regalos que puede recibir Dina Boluarte

Por ello, ordenó oficiar a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a efectos de que cumpla con registrar el levantamiento de la medida de impedimento de salida del país recaída contra Wilfredo Oscorima.

Oscorima Núñez afronta una investigación del Ministerio Público por su presunta intervención en el proceso de licitación pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, Tramo Condorcocha – Vilcashuamán”.

Según la tesis fiscal, Wilfredo Oscorima habría concertado favorecer a Obrainsa a través de Alejandro Tello, gerente general de la empresa ALTESA Contratistas Generales, entre junio y julio del 2014.

Para ello, se habría coludido con Manuel Tejeda, funcionario de Obrainsa, a cambio de un presunto beneficio económico. Por ello es investigado por los supuestos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita.

Además, un informe de este Diario reveló que en la sentencia del acuerdo de colaboración eficaz de la empresa Obrainsa y los hermanos Tejeda, se describe una coima de S/856.568 al gobernador regional de Ayacucho por una obra vial.

Cabe indicar que Wilfredo Oscorima también es investigado por el “Caso Rolex”, que implica a la presidente Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho activo genérico, pese a que presentó varios recursos para archivarlo.

LEE MÁS: Dina Boluarte fue invitada al Foro Económico Mundial 2026 en Davos

Según la Fiscalía, Oscorima Núñez habría entregado en “donación” tres relojes Rolex, una pulsera con diamantes y unos aretes de argollas con diamantes a Boluarte Zegarra a cambio de que, en su calidad de presidenta de la República, utilice su poder para entregar mayor presupuesto a la región Ayacucho a través de normas y decretos de urgencia.