Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, acudió este martes a la citación del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, que la investiga preliminarmente por el presunto delito de tráfico de influencias.

Paredes había sido citada por el despacho del fiscal Hans Aguirre para las 10 a.m. La investigada llegó alrededor de las 9:40 a.m. junto a su abogado.

Ambos ingresaron sin dar declaraciones a la prensa a la sede central del Ministerio Público, en el Centro de Lima. Ahí tiene sus oficinas el mencionado grupo de fiscales, dirigido por la fiscal Marita Barreto. En la diligencia también participó la Procuraduría Anticorrupción.

La investigación a Yenifer Paredes se abrió a partir de la difusión de un video de setiembre del 2021 en el que se le ve ofreciendo una obra de saneamiento en un caserío de Chadín, Chota, junto al empresario Hugo Espino. En las imágenes, Paredes viste un chaleco de la empresa JJM Espino.

Espino registra al menos dos visitas a Paredes en Palacio de Gobierno en los días previos a ese video. Su empresa fue parte de un consorcio que ganó una concesión por S/3,8 millones en octubre del año pasado en Cajatambo, región Lima.

Además, la empresa de su hermana Anggi, Destcon Ingenieros, fue parte de un consorcio que firmó en diciembre pasado el contrato de una concesión por S/3 millones con la Municipalidad de Anguía, Chota.

Según fuentes de El Comercio, Paredes dijo en su declaración que su relación con Espino es amical y que se remonta al 2019, cuando se conocieron en circunstancias en que ella trabajaba para la Municipalidad de Anguía.

Las fuentes relatan que la cuñada del jefe del Estado manifestó que laboró ahí hasta el 28 de julio del 2021 y que en los meses siguientes trabajó para JJM Espino.

Según dijo, su contrato era verbal: no había ningún tipo de recibo o boleta. Recibía un pago de S/1.500. Las fuentes agregaron que en la diligencia Paredes respondió unas 55 preguntas.

Después de unas cinco horas, la cuñada de Castillo abandonó la sede fiscal por la puerta posterior del edificio. A su salida, tampoco respondió a la prensa y se retiró del lugar a bordo de un vehículo.

El Comercio llamó y envió mensajes al abogado de Yenifer Paredes, José Dionicio, para recoger su versión sobre la diligencia, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Para ayer a las 8 a.m. también estuvo citado Hugo Espino, quien llegó a la fiscalía minutos antes de esa hora, acompañado por su abogado Juan Carlos Ramos.

El empresario permaneció en el lugar por más de cuatro horas. Alrededor de las 12:15 p.m. salió por la puerta principal.

Su abogado declaró a la prensa que la fiscalía varió la condición de su defendido de testigo a investigado, según él, de forma “inexplicable”, ya que –opinó– no hay evidencia que sustente ese cambio.

“No obstante, mi patrocinado ha concurrido y ha respondido de manera puntual y clara, con la documentación pertinente, las preguntas del señor fiscal”, expresó.

También reiteró que su patrocinado es inocente. Indicó que su declaración tuvo que ser suspendida y que se reanudará este miércoles a las 9:00 a.m.

Luego, Espino aseguró que estaba “dando la cara porque no tengo nada que esconder”. “Rechazo totalmente las imputaciones que me indican que tengo algún tipo de delito. [...] Mi empresa no es una empresa fantasma”, afirmó.

Espino, bachiller en Ingeniería Civil, no respondió preguntas sobre su vínculo con la familia presidencial. No obstante, el último domingo dio una versión similar a la de Paredes.

Según relató a “Punto final”, fue invitado por el alcalde de Chadín –con intermediación de Paredes– para “ver la necesidad de la zona y poder presentar una propuesta económica para presentar un futuro expediente técnico”.

“[Ella] trabajaba para mí en ese entonces. Me ha venido apoyando desde los meses de agosto, setiembre y octubre, con mis actividades en mi empresa. Realizaba labor de apoyo en cuanto a documentación, empadronamiento, firma de actas [...] El contrato fue verbal”, manifestó Espino.