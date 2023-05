Yenifer Paredes, investigada por el caso Anguía en el Ministerio Público, no podrá comunicarse con el expresidente Pedro Castillo, ni con su hermana, la ex primera dama, Lilia Paredes, luego que el Poder Judicial admitiera el pedido del Ministerio Público para restringir esto al advertir que las visitas al penal de Barbadillo podían obstaculizar el proceso.

Yenifer Paredes quedó prohibida de comunicarse con Pedro Castillo y coinvestigados del caso Anguía (presunta red en el Ministerio de Vivienda), que incluyen a su hermana Lilia Paredes. Juez dió la razón en parte al pedido del fiscal García Juárez. Su defensa apeló @Politica_ECpe — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) May 10, 2023

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional señaló que era válido y justificado incluir como nueva restricción a la comparecencia que cumple Yenifer Paredes el impedimento para comunicarse con otros investigados o testigos de la carpeta fiscal, lo que alcanza a su cuñado y expresidente Castillo Terrones.

El magistrado indicó que la comunicación podría generar “perturbación en los actos de la investigación fiscal” por lo que, para garantizar la labor del Ministerio Público, admitió la solicitud.

Yenifer Paredes, además de esta prohibición para comunicarse con Pedro Castillo y otros investigados o testigos, tampoco podrá brindar entrevistas o declaraciones a medios de comunicación sobre el caso Anguía por presunta organización criminal.

Previamente, Paredes aseguró que seguirá visitando al expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, a pesar de que la fiscalía advirtió que habrían realizado coordinaciones que ponen en riesgo el proceso.

En la audiencia en la cual la fiscalía solicitó incluir entre las reglas de conducta contra Paredes, la investigada aseguró que, tal y como señaló el Ministerio Público, ha visitado al exmandantario que la crio como su hija.

“Quisiera confirmar lo que dice el fiscal. Yo sí visito a mi padre putativo, lo estimo mucho, me ha criado desde niña y lo seguiré visitando ya que es la persona que quiero. No está su familia cercana, mi mamá está lejos, mis hermanos también. Lo he hecho y lo seguiré haciendo”, aseguró durante la audiencia ante el Poder Judicial este miércoles 10 de mayo.

Yenifer Paredes señaló que cada visita que realiza en el penal de Barbadillo es supervisada por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que son de “corto tiempo”.

El Ministerio Público había pedido incluir dos nuevas restricciones como parte de la comparecencia que cumple la investigada por presuntos actos de corrupción cometidos por la organización criminal que sería encabezada por Pedro Castillo: prohibición de comunicarse con testigos y otros investigados, y la prohibición de brindar declaraciones ante medios de comunicación sobre el proceso en su contra.

“Es una exigencia y necesidad para no entorpecer la investigación preparatoria ni perturbar la averiguación de la verdad por circunstancias potenciales de peligro respecto a mensajes subrepticios que se pueden dar en entrevistas presuntamente inocentes pero que tienen, a criterio de este Ministerio Público, un tinte de coordinación previa entre Pedro Castillo y Yenifer Paredes”, señaló el fiscal.

En respuesta, el abogado de la investigada, José Dionicio Quesnay, aseguró que en todo momento han respetado las investigaciones de carácter reservado por la fiscalía y negó que, en la entrevista aludida por la fiscalía brindada a Latina a mediados de enero, se haya vulnerado el proceso o se haya perturbado la labor del Ministerio Público.