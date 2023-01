Yenifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo, reapareció este miércoles en público por primera vez desde el 7 de diciembre, el día del golpe de Estado que intentó dar el expresidente. Aquella tarde, ella abandonó Palacio de Gobierno junto a sus familiares, poco antes de que el entonces mandatario sea detenido en flagrancia por su intento de quebrar el orden constitucional.

Desde entonces, el expresidente viene cumpliendo una orden 18 meses de prisión preventiva y su hermana Lilia Paredes tiene asilo político en México junto a sus dos hijos. Yenifer Paredes, por su parte, continúa bajo investigación de la fiscalía y había sido citada por la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investiga la existencia de una presunta organización criminal la interior del gobierno de Pedro Castillo.

Las respuestas de Yenifer Paredes

Así, luego de un mes del golpe de Estado, Yenifer Paredes llegó al Congreso en compañía de su abogado, José Dionicio, para participar presencialmente en la sesión de la Comisión de Fiscalización, grupo presidido por el legislador fujimorista Héctor Ventura. Fue él quien condujo el interrogatorio a la familiar de Pedro Castillo, en una sesión que fue por ratos tensa.

Las preguntas giraron inicialmente en torno a la relación de Yenifer Paredes con el exalcalde Anguía Nenil Medina, su coinvestigado que hoy cumple prisión preventiva, y el empresario Hugo Espino, también coinvestigado suyo, pero acogido a la confesión sincera para colaborar con la fiscalía.

Yenifer Paredes reconoció su relación laboral con ambos y negó estar involucrada en hecho ilícitos. Cuando se le preguntó por los señalamientos de Hugo Espino, lo acusó de haber inventado una “telenovela” luego de que ambos fueron detenidos preliminarmente por la fiscalía en agosto del años pasado. Luego, negó irregularidades en sus transferencias bancarias, que también están bajo indagación fiscal.

Su versión sobre el 9 de agosto

En otro momento de la sesión, Héctor Ventura le preguntó a Yenifer Paredes sobre dónde estuvo el 9 de agosto, el día que la fiscalía y la policía fueron a Palacio de Gobierno para detenerla, pero no la encontraron. “No recuerdo. ¿De qué día me está hablando? La verdad no recuerdo”, respondió inicialmente.

La citación a Yenifer Paredes fue hecha por la Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Héctor Ventura. Foto: GEC

“Ah sí, me estoy perdiendo. Ese día de la intervención, que salió la orden [de detención] preliminar hacia mi persona. Estaba en la calle. Había salido todo el día”, afirmó luego.

Cuando se le preguntó que estuvo haciendo ese día, Paredes indicó que por esos días estaba por graduarse de la universidad, por lo que “había ido a hacerme unos compras, a hacerme unos arreglos”. “Fui por varios lugares, la verdad no señalo direcciones porque ya lo he mencionado: no conozco mucho Lima, solo camino, veo tiendas. Fui a comprar zapatos, cosas para mi graduación”, añadió.

Ante más preguntas sobre su ubicación y lo que estaba haciendo aquel 9 de agosto, indicó que esas actividades le tomaron todo el día, que estuvo sola y que fue por el Centro de Lima. “Le mentiría si digo direcciones. Camino nomás por el Jirón de la Unión, por toda esa cuadra”, aseguró. Los congresistas no le hicieron más preguntas sobre aquel día ni sobre cómo se gestó su entrega a las autoridades 24 horas después.

La situación judicial de Yenifer Paredes

Si bien la presunta red criminal a la que se le atribuye pertenecer ya no está en el poder política, Yenifer Paredes continúa bajo investigación preparatoria del Ministerio Público. El fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, le imputa los delitos de organización criminal, colusión y lavado de activos por su presunto rol como ‘lobista’ de una mafia al interior del Ministerio de Vivienda.

Como el caso ya está en fase de investigación preparatoria desde agosto del año pasado y es por presunto crimen organizado, puede extenderse hasta por 36 meses y para ser archivado requiere de la aprobación del juez. Al final de este plazo, o antes si se considera necesario, la fiscalía deberá decidir si presente una acusación contra ella y sus coinvestigados, o si pide el sobreseimiento (archivo) del proceso.

Desde que en octubre del 2022 una sala de apelaciones le revocó la orden de prisión preventiva que cumplía por este caso, conocido como el Caso Anguía, Yenifer Paredes está obliga a cumplir una serie de prohibiciones y obligaciones. De lo contrario, previo pedido del Ministerio Público, su actual régimen de comparecencia con restricciones podría variarse por prisión preventiva.

Restricciones impuesta a Yenifer Paredes por la sala de apelaciones que revocó su prisión preventiva.

Una de estas restricciones es la de “no ausentarse del lugar de residencia ni variar el mismo sin previa autorización escrita del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del caso y comunicación previa al Ministerio Público”. Para ello, se le ordenó consignar un lugar fijo de residencia, el cual fue inicialmente fue Palacio de Gobierno.

Una de las interrogantes en torno a Yenifer Paredes luego del 7 de diciembre era su paradero tras dejar Palacio de Gobierno, ya que toda variación de residencia debía ser notificada a las autoridades. Según pudo conocer El Comercio, la defensa de Paredes envió a la fiscalía y el Poder Judicial un documento con fecha del 8 de diciembre en el que consignó una dirección en Chorrillos somo su nueva residencia.

Durante la sesión de este miércoles, se le preguntó a Yenifer Paredes por esa dirección y ella la reconoció como su residencia desde el 7 de diciembre. Detalló que la vivienda es de un familiar suyo y que se la están alquilando, pero no quiso dar el nombre de qué familiar se trataba. Agregó que en esa residencia ha coincidido con sus primos Rudbel Oblitas Paredes -también investigado- y Fany Oblitas Paredes.