Zamir Villaverde, empresario investigado por presunto lavado de activos en casos que involucran al expresidente Pedro Castillo, ha pedido al Poder Judicial autorización para salir del país rumbo a Estados Unidos por 20 días.

En la audiencia virtual pública que llevó a cabo Soledad Barrueto, jueza del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Villaverde García y su abogado plantearon los motivos para solicitar permiso para viajar a Miami, Florida, entre los días 10 y 30 de julio.

Según señaló el abogado, se ha programado una cita para el 13 de julio en una clínica en Miami donde se espera se le recete un tratamiento adecuado para la esclerosis múltiple que padece su cliente.

También recordó que en enero de este año se buscó un permiso similar de viaje pero a España, solicitud que fue rechazada por la magistrada a pesar de que la fiscalía no había puesto oposición.

Cuando se le otorgó la palabra, Zamir Villaverde aseguró que demostrará su inocencia en el proceso y que las pruebas que ha otorgado en la investigación acreditan que no cometió el delito de lavado de activos.

“La salud no puede verse mellada por una investigación o que se le prohíba a alguien buscar la mejor alternativa para poder tratar de curarse o tener un mejor tratamiento”, exhortó el empresario.

“Tenga la plena seguridad que si me otorga el permiso de salida, no va a existir ningún peligro de fuga por mi persona. Voy a ir por estos 20 días y voy a regresar y voy a solicitar nuevamente permiso para hacerme tratamientos ya sea en Estados Unidos, Europa o el país que me ´de las garantías de que mi salud me la puedan curar o pueda tener un mejor tratamiento”, concluyó.

A su turno, el fiscal Ítalo André Espinoza, del equipo especial contra la Corrupción en el Poder, dijo que no han podido corroborar que se haya confirmado la cita médica en la clínica de Miami, pero recordó que el Ministerio Público no se opone a que Zamir Villaverde pueda viajar por motivos de salud siempre que acredite su lugar de residencia y emita un informe a su retorno.

Al finalizar la audiencia, la jueza aseguró que emitirá su resolución en el plazo de ley.