Zamir Villaverde, empresario implicado en casos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, reapareció en una audiencia judicial de tutela de derechos que había solicitado ante Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional por el proceso de lavado de activos que se le sigue en su contra.

En su participación, Villaverde cuestionó la decisión del Ministerio Público de mantenerlo como investigado en dicho caso, pese a que, según dijo, no tiene vinculación con las empresas ni con las personas implicadas en el proceso.

Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional inicia audiencia de tutela de derechos solicitada por el empresario Zamir Villaverde García, investigado por el delito de lavado de activos. Seguir aquí: https://t.co/hJRnS6Qu9a pic.twitter.com/sFHkFiMLSR — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 14, 2023

Además, indicó que el periodo de investigación del caso abarca del 2012 al 2020, pero que él conoce a dos de los implicados, Bruno Pacheco y Luis Pasapera, recién desde el 2021.

“No se trata de tener investigado a una persona por tenerlo investigado en cualquier periodo. Si el mismo Ministerio Público está diciendo de que ellos han sido creados especialmente para la corrupción contra el poder, en especial contra el señor Pedro Castillo y su organización criminal, y a mí solamente los únicos que me vinculan son dos personas: Bruno Pacheco y Luis Pasapera”, expresó.

“El Ministerio Público, en la actualidad, tiene conocimiento de toda la carpeta fiscal, entonces, no entiendo por qué se empecinan en tenerme investigado en un periodo que no corresponde, máxime aun cuando ya mi persona ha sido investigada desde el año 2007 al 2020 completamente por todo lo que investiga lavado de activos, no solo investiga un hecho, investiga orígenes de dinero, informes financieros”, agregó.

“A mí ya se me ha investigado durante ese periodo durante más de ocho años, entonces que ahora pretenda el Ministerio Público seguir teniéndome como investigado de un periodo que no me corresponde”, finalizó.