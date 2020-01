La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien integra la comisión especial para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ratifica su posición para que los otros miembros del grupo hagan público el sentido y sustento de sus votaciones.

— La comisión especial ha publicado unas actas consolidadas de la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, mas no el sustento de cómo votó cada uno de los integrantes de la comisión. ¿Usted insiste en eso?

Lo que yo pedía era que previamente a la juramentación [de los miembros de la JNJ] se exhiba la asignación que cada uno de nosotros, los miembros de la comisión especial, les habíamos otorgado a los candidatos. ¿Y eso por qué? Por transparencia, porque había que generar confianza en la población [...]. Mi posición es que cada uno debe exhibir la nota que ha puesto a cada unos de los postulantes.

— Walter Gutiérrez, quien preside la comisión especial, dijo a El Comercio que la demora en la publicación de las actas era porque precisamente las personas que pedían su publicidad no habían firmado el acta. Usted era la que pedía hacer pública las actas...

Bueno, eso no es así. Yo he presentado [un] voto en discordia en el caso del señor Marco Falconí. Yo quedé con ellos [la comisión] que lo presentaba el 2 [de enero] y todos aceptaron [...]. La demora no viene por mí, ahí debe haber un error. Acá está la copia del cargo [muestra el documento].

— Más allá del voto en discordia, ¿considera que el señor Falconí no debería estar en el cuadro de los siete miembros titulares?

Y lo he dicho, por eso es que él ha salido elegido por mayoría. Algo que quiero dejar en claro es que mi posición era que ninguno jure hasta que previamente se exhiban las actas. Pero, ojo, de los [cinco] que han jurado, yo no tengo nada que decir de cuatro de ellos.

— ¿Cuál es su vinculación con María Zavala, de cuyo proceso usted se inhibió?

Hemos estudiado juntas toda la carrera, somos amigas. Entonces ella en el concurso expone eso y yo también. En ese proceso me he inhibido desde un principio. Fui la primera que mandé mi solicitud inhibiéndome.

— En esa misma línea, tenemos entendido que usted y otras personas le pidieron al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, que se inhiba también en el caso del proceso de Henry Ávila.

En el caso de la inhibición del doctor Lecaros, tengo entendido que él presentó su inhibición, pero creo que se vio un 18 de noviembre, y yo en esa oportunidad no asistí, estaba enferma. Y me he enterado después de que en esa oportunidad ellos declaran improcedente el pedido.

— ¿Pero usted considera que debió inhibirse?

Ha trabajado con él, ha sido... no sé si secretario relator en Arequipa. Creo que sí, que ha debido inhibirse.

— ¿Se pudo haber hecho un mejor filtro para evitar situaciones como las de Falconí y Zavala?

Era imposible que ese filtro se haya realizado por una sencilla razón: el señor Falconí y la señora Zavala no tienen la calidad de investigados.

— Pero, por ejemplo, teníamos a los presuntos miembros de Los Cuellos Blancos que, precisamente, son investigados por haber contaminado el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por precaución no se pudo verificar si los candidatos tenían audios o llamadas?

Pero la ley, que rige todo el marco normativo de la junta, ha previsto, y eso ya es cosa del Congreso, que personas con procesos en giro puedan ser nombrados. La única prohibición era que no podían tener procesos con condena.

— ¿Y Falconí y Zavala, sabiendo que estaban postulando a un cargo público importante, no debían haber puesto ello en conocimiento de la comisión?

Depende, si tu conversación había tenido [que ver] con un proceso sí, pero si no, no creo […]. En realidad, eso queda en ellos, y mañana [hoy] que nos vamos a reunir evaluaremos el tema.

— El Comercio ha publicado algunos registros de llamadas de Walter Gutiérrez con personas investigadas por el Caso Los Cuellos Blancos. ¿Le preocupa?

Mire, es difícil porque, al no tener los audios, ¿cómo saber de qué han conversado?

— ¿Considera que debería inhibirse en la evaluación de los casos de Falconí y Zavala?

En todo caso, mañana [hoy] tendríamos que discutir eso, no puedo adelantar opinión.

— ¿Pero cree que los integrantes de la comisión no solo deben ser honestos, sino también parecerlos?

Mi papá decía que no solo basta serlo, hay que parecerlo […]. Tienen que ser personas que lo sean y lo parezcan, y eso se grafica con hechos. Creo que nosotros como comisión especial también debemos serlo y parecerlo. Entonces, la mejor forma de parecerlo es con actos concretos y el acto concreto es “exhibe la nota que les has puesto”. ¿Cómo les pedimos a los miembros de la junta si nosotros no somos ni parecemos?

— ¿Pudo haberse hecho mejor esta elección?

Creo que pudimos haberlo hecho mejor. No estoy diciendo que está mal, porque hay que ver el lado bueno, esto es que ya tenemos junta, y creo que las personas que han jurado son honorables. El balance no puede ser enteramente negativo.

— ¿Formada la JNJ debe priorizarse la revisión de la situación de jueces y fiscales, incluso de supremos implicados en el Caso Los Cuellos Blancos?

Ese es un anhelo mío y que, creo, comparto con toda la población. Nosotros tenemos muchos casos, además, que están con propuesta de destitución que no se han podido ver.

— ¿Incluidos los casos de los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza?

Absolutamente todos los casos que se están viendo.