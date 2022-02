Luis Alberto Pacheco Mandujano, exgerente general de la Escuela del Ministerio Público, acusó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le pidió falsificar documentos para postular a un puesto como fiscal titular a finales del 2012.

En entrevista en Willax TV, indicó que Ávalos no registraba ninguna participación en la Escuela del Ministerio Público, por lo que le pidió ayuda a través de la emisión de certificados de exposición u organización de algunos de los cursos que allí se dictan.

“Me comentó que estaba en carrera en el Consejo Nacional de la Magistratura para convertirse en fiscal titular y estaba compitiendo con varios fiscales que ya venían de una gran trayectoria. ‘Me están ayudando, pero tengo el currículum bajo en capacitación. Quisiera saber si es que tengo algunas participaciones mías en la Escuela del Ministerio Público’, fue lo que me dijo. Llamé al encargado del registro para preguntarle y me respondieron que no tenían ningún pendiente de entregarle y se lo dije”, expresó.

“En ese momento me miró con los enormes ojos que tiene y me dijo como si fuera un juego: ‘Usted tiene que ayudarme, doctor Pacheco. Usted podría emitir algunos certificados sobre todo como expositora u organizadora de algunos de los cursos de capacitación que voy a necesitar. Realmente no tengo nada, estoy en cero’”, añadió.

El exfuncionario, que se alejó del Ministerio Público en el 2014, dijo estar dispuesto a declarar. “Por supuesto (que estoy dispuesto a testificar). Y si tengo que pasar el polígrafo, pues pasaré. Yo no tengo por qué mentir”, acotó. En la entrevista no mostró ninguna prueba de sus afirmaciones.

Según Pacheco, la actual fiscal de la Nación “tenía cero en capacitación”, pues no había presentado ningún certificado que lo probara y eso fue lo que ella misma le dijo en aquella conversación.

“Le negué los certificados que ella me pidió y ella los necesitaba de todas maneras. Ha tenido que verse forzada a buscarlas por otros medios. Esa es la lógica, estoy especulando por supuesto”, subrayó.