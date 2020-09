La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, negó este lunes que haya coordinado con el presidente Martín Vizcarra, temas vinculados a las investigaciones fiscales, entre ellas el caso del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.

Ávalos Rivera -quien respondió un cuestionario escrito enviado por El Comercio- afirmó que no acepta presiones de nadie. Además, aclaró que la comunicación y reunión que sostuvo con el mandatario fueron para tocar temas presupuestales y de mejoras para la protección de los trabajadores fiscales ante el Covid-19.

Por tanto, rechazó las alusiones a su persona que se escuchan en dos audios en los que la exasistente presidencial Karem Roca, sostiene que Ávalos llamó a Vizcarra para hablar sobre la investigación del caso Swing; y que habrían sostenido una reunión privada para hablar sobre el congresista Edgar Alarcón, tras celebrarse el Consejo de Estado el pasado 9 de julio.

¿Usted llamó al presidente de la República Martín Vizcarra los primeros días de julio?

Debo aclarar que las llamadas a las autoridades las realiza mi secretaria y el 1 de julio estuvo llamando durante todo el día al Despacho Presidencial sin éxito; razón por la cual, me vi obligada a llamarlo directamente al finalizar el día.

¿Y por qué recuerdo que esa llamada se hizo el 1 de julio?, porque ese día, conforme a ley, entraba en vigencia el Código Procesal Penal en los distritos fiscales de Lima Centro y Lima Sur. No obstante, había un acuerdo de todas las instituciones comprometidas, para que éste entrara en vigencia el 31 de mayo de 2021.

Sin embargo, llegó el 1 de julio y el presidente de la República no emitía el decreto supremo correspondiente y, como comprenderán, era motivo de preocupación para nosotros, porque formalmente el Código Procesal Penal estaba vigente desde las 00 horas de ese día y nuestro sistema fiscal y administrativo, evidentemente no estaba listo para recibir denuncias con la nueva norma procesal por el acuerdo de prórroga antes señalado.

Como evidencia de ello, en la mañana del día 02 de julio, mi despacho emite un comunicado, cuyo último párrafo consigna: “esperamos a la brevedad que el Poder Ejecutivo emita el Decreto Supremo correspondiente”. Finalmente, el Decreto Supremo N° 007-2020-JUS, se publicó en el diario El Peruano el día 3 de julio de 2020.

-¿Usted llamó al presidente de la República Martín Vizcarra para consultar sobre la señora Mirian Morales y la declaración de esta o del mandatario en alguna investigación fiscal?

Nunca he llamado al presidente para hacerle consultas o coordinaciones sobre alguna investigación.

Los hechos que puedan involucrar a la señora Mirian Morales, con quien no tengo ningún vínculo amical, están bajo la competencia de una fiscalía provincial. Una vez más debo resaltar que los fiscales tienen plena autonomía en el ejercicio funcional.

-¿Usted llama directamente al presidente Martín Vizcarra?

Que yo recuerde, la única llamada que de modo directo hice al presidente, fue la que detallo en una anterior pregunta, respecto de la problemática de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal.

-¿Es amiga del presidente Martín Vizcarra?

No soy amiga del presidente Vizcarra. Lo he conocido en razón de mis funciones.

-¿Ha visitado la casa del presidente Martín Vizcarra o el presidente ha visitado el domicilio de usted?

Nunca he visitado la casa del presidente Vizcarra, ni siquiera sé dónde vive. Tampoco él ha visitado mi domicilio. No existe motivo alguno para hacer este tipo de visitas.

-¿Usted se reunió con el mandatario luego del Consejo de Estado del 9 de julio pasado, tal como se alega en los audios?

El día 09 de julio del presente año, efectivamente fui convocada al Consejo de Estado conjuntamente con el presidente del Poder Judicial (Lecaros), el presidente del Congreso (Merino), el Defensor del Pueblo (Gutiérrez), el Contralor General de la República (Shack), entre otras autoridades.

No recuerdo si fue en esa fecha, pero lo que sí recuerdo ese que, en una oportunidad, en la que culminamos la sesión del Consejo de Estado, le pedí al presidente me conceda unos minutos para tratar dos temas que eran de interés para mi institución: Primero, el otorgamiento de un bono para los servidores del Ministerio Público sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276, solicitado en diciembre del 2019 y que se encontraba pendiente de atención; y segundo, se agilice la compra corporativa hecha a través de CENARES de equipos de protección personal y otros insumos para afrontar la pandemia. Dicha reunión tuvo una duración de entre 5 a 10 minutos, no más.

-De haberse reunido, ¿Cuál fue el tenor o tema que se conversó en dicha reunión privada?

Como ya expliqué fueron 5 o 10 minutos al término de la sesión del Consejo para ver los temas que ya detallé. Debo mencionar que es muy usual que los asistentes a las sesiones de Consejo, le soliciten al presidente unos minutos al término, para ver temas de sus respectivas instituciones.

-En el audio se desliza que usted y el presidente habrían coordinado la demanda constitucional contra el congresista Edgar Alarcón, la misma que se presentó días posteriores al Consejo de Estado…. El 14 de julio

No coordino, no he coordinado y no coordinaré con el presidente ni con ninguna otra autoridad, sobre el ejercicio de mis prerrogativas como fiscal de la Nación . Las denuncias que he presentado contra el congresista Edgar Alarcón, se iniciaron en el año 2017 (gestión de Pablo Sánchez), 2018 (gestión de Pedro Chávarry) y 2019 (durante mi gestión) y las tres se encuentran debidamente sustentadas con informes de la Contraloría General de la República, levantamiento del secreto bancario, pericias contables y financieras.

Cabe mencionar que durante el mes de julio, he presentado once (11) denuncias constitucionales contra varios funcionarios, entre ellas las del citado congresista.

-¿Usted conoce a Rosmery Silva, cuñada del presidente de la República?

No la conozco. Es la primera vez que escucho ese nombre.

-¿Ha realizado usted alguna coordinación con Rosmery Silva?

Nunca y reitero, no conozco a esa persona.

-¿Conoce usted a Lizbeth Santos o ha coordinado con ella alguna medida o encargo presidencial?

Nunca he escuchado ese nombre con anterioridad.

-¿Hay alguna aclaración adicional que usted desee realizar?

Los audios que han empezado a circular e incluso a ser difundidos por algunos medios de comunicación; en lo que a mi actuación y gestión se refieren, carecen de toda veracidad. Son falsos y agraviantes.

Por otro lado, se hace alusión al congresista (Omar) Chehade a quien supuestamente también se estaría perjudicando; y debo mencionar que a la fecha, no existe ninguna denuncia o investigación en su contra en mi despacho.

Por último, debo reiterar contúndentemente que no acepto presiones de terceros en el ejercicio de mis funciones.

