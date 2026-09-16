La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso el cese por límite de edad de Zoraida Ávalos en el cargo de fiscal suprema, a partir del 14 de junio de este año, fecha en la que cumplió 70 años de edad.

A través de una resolución, ordenó cancelar el título otorgado a favor de Ávalos Rivera como fiscal suprema titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, literal a) del Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales.

“Disponer el cese por límite de edad de la señora Zoraida Ávalos Rivera, en el cargo de Fiscal Supremo, a partir del 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplió setenta (70) años de edad”, dice el documento.

Asimismo, el organismo declaró improcedente lo resuelto por la Fiscalía de la Nación el pasado 8 de junio, respecto a la permanencia de Ávalos en el cargo hasta el 31 de diciembre de este año.

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La JNJ explicó que las disposiciones generales aplicables a los servidores públicos no resultan aplicables a los fiscales en materia de cese por límite de edad, que está regulado específicamente en la Ley de la Carrera Fiscal.

Resolución de la JNJ.

Resolución de la JNJ.

Detalló que el pasado 2 de setiembre, el pleno, con la abstención de María Teresa Cabrera, por unanimidad, se acordó, declarar la improcedencia de la ampliación de la permanencia en el cargo y cancelar el título de Avalos Rivera.

Como se recuerda, Zoraida Ávalos fue fiscal de la Nación en el periodo 2019-2022. Al año siguiente fue inhabilitada por cinco años por el Congreso por suspender las investigaciones contra el entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).

El caso llegó hasta el Poder Judicial. La Tercera Sala Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda presentada por Ávalos Rivera y, por tanto, inaplicable los efectos de la Resolución Legislativa 024-2022-2023-CR, del 23 de junio del 2023.

De este modo, se ordenó la reincorporación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular, dejando sin efecto la sanción de inhabilitación del Parlamento por considerar que no ha motivado debidamente la infracción constitucional que se le atribuía.