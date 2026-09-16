Zoraida Ávalos fue cesada como fiscal suprema titular por límite de edad. (Foto: Archivo GEC)
Zoraida Ávalos fue cesada como fiscal suprema titular por límite de edad. (Foto: Archivo GEC)
/ ANTHONY NINO DE GUZMAN
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso el cese por límite de edad de Zoraida Ávalos en el cargo de fiscal suprema, a partir del 14 de junio de este año, fecha en la que cumplió 70 años de edad.

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