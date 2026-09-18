Zoraida Ávalos fue cesada como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por límite de edad. (Foto: Congreso)
Zoraida Ávalos fue cesada como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por límite de edad. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dio por concluida la designación de Zoraida Ávalos en la Primera Fiscalía Suprema Penal, luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispusiera su cese como fiscal suprema por límite de edad.

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