El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dio por concluida la designación de Zoraida Ávalos en la Primera Fiscalía Suprema Penal, luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispusiera su cese como fiscal suprema por límite de edad.

A través de la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 2813 -2026-MP-FN, a la que accedió este Diario, se dio cumplimiento a lo dispuesto mediante Resolución de la Junta Nacional de Justicia Nº 562-2026-JNJ, de fecha 14 de septiembre.

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Asimismo, se ordenó poner de conocimiento a Avalos Rivera que debe efectuar la correspondiente entrega del cargo, conforme a las disposiciones señaladas en la Directiva General N° 007-2002-MP-FN.

Finalmente, se dispuso notificar de la resolución a la JNJ, la Primera Fiscalía Suprema Penal, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, la Gerencia General, la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, y a la Oficina General de Potencial Humano.

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De igual modo, a la Oficina de Integridad Institucional, la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, la Oficina de Imagen Institucional y a la propia Ávalos.

Resolución de la Fiscalía de la Nación sobre Zoraida Ávalos.

Como se recuerda, la JNJ ordenó cancelar el título otorgado a favor de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, literal a) del Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces y Fiscales.

“Disponer el cese por límite de edad de la señora Zoraida Ávalos Rivera, en el cargo de Fiscal Supremo, a partir del 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplió setenta (70) años de edad” , dice el documento.

Asimismo, el organismo declaró improcedente lo resuelto por la Fiscalía de la Nación el pasado 8 de junio, respecto a la permanencia de Ávalos en el cargo hasta el 31 de diciembre de este año.

La JNJ explicó que las disposiciones generales aplicables a los servidores públicos no resultan aplicables a los fiscales en materia de cese por límite de edad, que está regulado específicamente en la Ley de la Carrera Fiscal.