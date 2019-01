Apaza y Segura discutieron en debate sobre denuncias contra Pedro Chávarry

Durante el debate de las denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, se registró un incidente con el congresista Justiniano Apaza (Frente Amplio).

Pese a no ser integrante de este grupo de trabajo, el legislador del Frente Amplio solicitó el uso de la palabra en el debate de la denuncia N°262 contra los magistrados del Ministerio Público Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez, Tomás Gálvez y jueces supremos -entre ellos el ex titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez- por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y contra la tranquilidad pública, interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco.

El titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular) se negó a otorgarle la palabra e indicó que solo los integrantes de este grupo de trabajo debían participar del debate, por lo que ordenó al relator proceder con la lectura del reglamento.

“Disculpe, está en el uso de la palabra el congresista (Juan) Sheput primeramente y segundo porque en el reglamento en esta parte del debate de los casos no puede intervenir ninguna persona. Lea usted el reglamento o si gusta hago que le lean el reglamento”, le dijo Segura a Apaza.

El congresista del Frente Amplio le increpó por no dejarlo participar del debate y continuó manifestándose pese a tener el micrófono apagado.

“¿Por qué se me prohíbe? Tenemos que decirle al país que realmente nos están cortando la voluntad de expresarnos, somos elegidos por el pueblo”, dijo.

Ante estas críticas, César Segura respondió: “Esta no es una comisión investigadora, no es una subcomisión cualquiera y acá quienes integran la subcomisión hacen las veces de jueces, usted no es nuevo, tiene otro periodo y así se ha venido estableciendo”.

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, la bancada del Frente Amplio denunció una “descarada censura” de parte de este grupo de trabajo, al no permitir la participación de Justiniano Apaza.

“¡Descarada censura al Frente Amplio! Mientras continúa blindaje fujiaprista a ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry ahorita en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso no permiten intervención de congresista Justiniano Apaza”, escribieron.