La ex primera ministra y ex congresista del Partido Nacionalista Peruano, Ana Jara Velásquez, afirmó este martes que “está bien fundamentada” la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que acogió el hábeas corpus del ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia contra la prisión preventiva que venían cumpliendo por más de nueve meses.

“Al margen de las opiniones políticas que pueda generar el tema, la máxima autoridad en garantías constitucionales ha corregido errores de valoración de las instancias inferiores y ha privilegiado el derecho fundamental a la libertad. […] No se ha probado un peligro procesal de fuga”, señaló a Canal N.

En ese sentido, la ex legisladora por Ica destacó que ha hecho votos a través de su cuenta de Twitter para que Humala y Heredia se presenten ante los organismos de justicia todas las veces que sean requeridos, “tal como lo hacían hasta antes de esta prisión preventiva”.

Aunque indicó que no mantiene comunicación con el Partido Nacionalista Peruano, aseveró que continúa siendo militante de la agrupación.

Sobre las imputaciones hechas contra el ex mandatario y la ex primera dama por presuntos aportes irregulares en las campañas del 2006 y 2011, Ana Jara indicó que se remite a los comunicados oficiales emitidos por su partido.

“Mucha gente, como yo, hemos entregado el mejor esfuerzo a favor del Partido Nacionalista, en favor del país de forma empeñosa queriendo hacer las cosas bien. No me parece justo que al partido como tal se nos tilde como una organización criminal. No me parece correcto, además de que no es legal”, dijo.

“¿Qué es el Partido Nacionalista? Sigue siendo una fuerza viva. Estuve viendo ayer algunas escenas de la presentación del presidente Ollanta Humala y vi un colectivo de personas que estaba haciendo una vida colegiada. Sigue siendo un colectivo, una fuerza viva, se ha sentido todos estos meses de prisión de Ollanta y de Nadine, han salido a respaldarlos públicamente”, añadió.

En otro momento, señaló que es necesario que se evalúen las pruebas de la investigación que se le sigue Humala y Heredia.

“Como militante del partido y como ciudadana espero que esta situación se dilucide en la actuación de pruebas que en su momento verificará el Poder Judicial, y finalmente se determine la culpabilidad o no de los dirigentes del partido”, sentenció.