El Juzgado de Investigación Preparatoria evaluará mañana si los documentos incautados al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) referidos al indulto humanitario que este le otorgó al ex mandatario Alberto Fujimori le son devueltos o no. Esto a raíz del pedido hecho por el Equipo Especial de la Fiscalía del Caso Lava Jato.

Caso Pedro Pablo #Kuczynski: Mañana miércoles 25 a las 10.00 AM Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en #Corrupción evalúa medida de incautación (confirmatoria) a expresidente, a solicitud de la Fiscalía. En: Ed. Zavala, Manuel Cuadros 182, Lima. pic.twitter.com/wWGP7HsxT1 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 24 de abril de 2018

El equipo de fiscales liderado por Hamilton Castro ha solicitado al órgano jurisdiccional una resolución confirmatoria de incautación al considerar que la información debe ser evaluada por los órganos competentes para la investigación de funcionarios públicos con prerrogativas constitucionales, como es el caso de Kuczynski.

Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, la fiscalía, durante el allanamiento a la casa del ex jefe de Estado, decomisó un fólder color azul marino con el logotipo de la Secretaría del Consejo de Ministros y con un ‘post-it’ que dice “Indulto”.

En el fólder –de acuerdo a fuentes de este Diario– existen manuscritos, cartas, correos electrónicos y documentos inéditos relacionados al indulto humanitario otorgado a Fujimori.

El primer documento que recogió el Equipo Especial Lava Jato fue el borrador de la resolución del Consejo Técnico Penitenciario del Ministerio de Justicia en el que se concluye “otorgar el indulto a Fujimori”.

Existen además dos cartas manuscritas que fueron enviadas a Kuczynski por Álvaro Bedoya Delboy, quien para la fiscalía sería el intermediario entre Kenji Fujimori y el líder de Peruanos por el Kambio. En la primera, Bedoya le narra una visita que realizó a Alberto Fujimori en la Diroes y un encuentro con Kenji. También le envía a Kuczynski el número celular del congresista. En la segunda misiva, Bedoya le ofrece a Kuczynski su departamento para concertar una reunión con Kenji.

César Nakazaki, abogado de PPK, evitó brindar detalles sobre su estrategia para la audiencia de mañana, pero sí señaló que la resolución del juez que autorizó a la fiscalía a allanar la casa de su cliente solo era para que incauten documentos relacionados a los pagos que hizo Odebrecht a las empresas Westfield Capital y First Capital.

“La autorización judicial era para que solo se retenga documentación financiera vinculada a los supuestos actos de lavado de activos, la documentación de naturaleza política o las coordinaciones que se hayan dado para el indulto, eso no era materia de autorización. Por eso estamos solicitando que un juez defina qué es lo que corresponde”, agregó.