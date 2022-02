El programa dominical Panorama denunció que la empresaria Karelim López, investigada por el Ministerio Público, accedió a una ambulancia de Essalud a domicilio pese a que solo presentaba “dolor de garganta” y en plena tercera ola de COVID-19.

“Yo solamente voy. Normalmente en las atenciones que son llamadas “atenciones recomendadas del Gobierno”, vamos inmediatamente, no nos dicen ni lo que es, pero tenemos que ir porque es parte de nuestro trabajo. Aunque, normalmente llegamos y no tienen nada esos pacientes, simplemente llaman porque... no sé, tienen “vara””, refirió Leslie Charpentier, médico de emergencias de Essalud, a Panorama, quien en ese momento atendió a López.

En el reportaje emitido en Panamericana la noche del domingo 13 de febrero se manifestó que el día en que se atendió a Karelim López, el pasado 8 de enero, el gerente central de operaciones de Essalud, responsable final en la línea de las atenciones de las ambulancias era el doctor Gino Dávila, quien hoy es el jefe de todo Essalud.

“Siempre tenemos recomendados, yo voy porque estoy en mi horario de trabajo. Nunca he estado de acuerdo por qué se les tiene que atender, la mayoría de gente que vamos no tiene nada grave (¿Cómo ella?) Así es”, dijo la doctora.

Cabe indicar que, según informó Cuarto Poder semanas atrás, López presentó a la Comisión de Fiscalización dos pruebas de COVID-19 falsas en las que el resultado era positivo.

Respuesta de Essalud

En relación al reportaje emitido por Panorama, Essalud indicó que se ha iniciado una investigación para determinar si se vulneró el protocolo médico y hubo un trato preferente en la atención de salud que se brindó a Karelim López Arredondo el 8 de enero pasado.

“En caso se determine alguna irregularidad, se derivará el caso a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la institución, a fin de que investigue y, de corresponder, se adopten las sanciones disciplinarias pertinentes contra los funcionarios que resulten responsables, los cuales también serán denunciados ante las autoridades competentes”, detalló.

