César Nakazaki, abogado de Karelim López, reveló que su patrocinada declaró al Ministerio Público que presenció una discusión fuerte entre el presidente Pedro Castillo y su entonces secretario general, Bruno Pacheco, por las presuntas presiones que habría ejercido sobre la Sunat.

“Ella presencia una discusión terrible entre Pacheco y Castillo por las gestiones con el jefe de la Sunat. Ella ve la discusión, ellos se trataban como hermanos y en ese encuentro no fue así”, dijo en entrevista con el programa “A pensar más”.

“Es testigo presencial de una discusión entre dos personas, hay un grado de subjetividad para decir si eso es o no una reunión. Yo te diría que físicamente sí estuvieron juntos. Si tenemos que deducir, cuando Karelim López quiere averiguar quién es Zamir (Villaverde), Bruno Pacheco le dice que no se meta porque los sobrinos de Castillo se han molestado, entonces ese hecho me dice que Zamir tenía que conocerla a ella necesariamente”, agregó.

“La pelea (Pacheco- Castillo) era por la gestión que se había hecho en la Sunat. El presidente le había reclamado ‘por qué llevas el negocio de tu pareja’ y Pacheco le dice que ‘por qué traes el tema de la clínica’”, añadió.

En esa línea, el abogado penalista dijo que le cuesta creer que el jefe del Estado afirme no conocer a López Arredondo, pues fueron sus sobrinos quienes le recomendaron que no la reciba en su despacho ni en la casa de Sarratea. “Si tenía esta información por parte de ellos, entonces tenía que conocerla a ella”.

Además, dijo que la actividad profesional de su patrocinada es la de “organizar eventos, ella tiene carros de alta gama cuando los artistas los necesitan o personas que vienen del extranjero”.

El lunes, Nakazaki ratificó que su patrocinada identificó al presidente Pedro Castillo como el cabecilla de una mafia que maneja irregularmente licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

