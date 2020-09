La asistente presidencial Karem Roca se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Durante su participación confirmó que es ella a quien se escucha en las conversaciones difundidas en tres audios que también tienen como protagonistas al presidente Martín Vizcarra, la secretaria Mirian Morales, al asesor Óscar Vásquez y al cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing.

“Yo, al escucharme, no hay duda que soy yo. Yo me ratifico, es mi voz y he participado en esas reuniones […] me ratifico de la primera reunión, haciendo un recordaris de toda esa reunión y es tal cual como ha pasado, como lo ha escuchado”, afirmó.

Al ser consultada por los integrantes de dicho grupo de trabajo, afirmó sobre el primer audio que fue una reunión en la que participaron Vizcarra, Morales y Vásquez. “Estaba el señor Vásquez, estaba la señora Miriam Morales y el señor presidente, lo puedo decir públicamente porque es público”, afirmó.

En su declaración, sostuvo que se negó a ser asistida legalmente por un estudio de abogados que le ofreció el asesor Óscar Vásquez, con anuencia del mandatario; y que por eso “ellos” sintieron “desconfianza” hacia su persona y ya no pudieron, supuestamente, manejar las versiones que prestaría ante el Congreso y la fiscalía.

“Inicialmente ellos me ponen los abogados, que es el Estudio Jo, pero yo no los he tomado, por eso es que yo he ido a la Comisión sola, sin abogado. Esa ha sido la molestia de la otra parte que piensan que es una desconfianza de parte de ellos de que no haya tomado los servicios de estos abogados (…) A mí nadie me ha instruido y me ha dicho. Al final, todo esto creo que es porque ellos no han podido manejar mis versiones”, afirmó.

En otro momento, aseveró que ella no tenía el poder político para “comprar conciencias”, a comparación de Miriam Morales. “Comprar conciencia me refiero, no a ustedes [congresistas]; sino a la señora Morales. Yo se le dije todo esto al señor presidente, se lo digo y se lo reclamo porque yo no soy la única persona de su entorno que ha venido de Moquegua trabajando con él. Somos un grupo”, dijo.

Morales sabía de visitas

La asistente presidencial sostuvo que Mirian Morales conocía las veces que Richard Swing ingresó a Palacio de Gobierno.

“En el primer audio se escucha a la señora Morales decir que, si yo hubiera sabido esto antes, entonces siento que la molestia esto, es decir, si ella hubiera sabido esto antes, las veces que había entrado el señor [Richard Cisneros], pero lógico que lo sabía, lógico que lo sabía [sic]”, insistió Roca.

La mañana del viernes, Vizcarra volvió a ratificar que solo fueron dos los ingresos de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno y que solo estaba coordinando para saber cuántos ingresos había tenido el cantante.

Karem Roca narró que la reunión que se escucha en el primer audio fue convocada por la secretaria presidencial Miriam Morales “para tratar el tema de los correos” sobre los ingresos de Cisneros a Palacio.

Al ser consultada sobre si los correos sobre las visitas se referían a las cinco o seis que tuvo el cantante, tal como se escucha en el primer audio, Roca respondió que “sí”.

“Yo recibo órdenes y en el momento, por querer salvar la situación en aras de que no se distorsione nada, de repente que no se distorsione, lo he borrado, pero las órdenes son de la señora MiriaMorales, porque administrativamente yo dependo de ella”, alegó.

Roca negó que se haya confabulado o complotado contra el presidente Martín Vizcarra. Por ello, solicitó garantías para ella y su familia que se encuentran en Lima y Moquegua.

VIDEO RECOMENDADO

"Cuando estábamos solos le decía ‘padre’”: Karem Roca sobre Martín Vizcarra-OJO